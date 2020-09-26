Губернатор объявил состав нового правительства Калужской области

В субботу, 26 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о формировании нового правительства региона.

В него вошли:

Шапша Владислав Валерьевич - губернатор Калужской области - руководитель Правительства Калужской области;

Быкадоров Василий Алексеевич - заместитель губернатора Калужской области;

Потемкин Владимир Васильевич - заместитель губернатора Калужской области;

Авдеева Валентина Ивановна - министр финансов Калужской области;

Аникеев Александр Сергеевич - министр образования и науки Калужской области;

Владимиров Николай Викторович - министр конкурентной политики Калужской области;

Голубев Михаил Леонидович - министр дорожного хозяйства Калужской области;

Громов Леонид Сергеевич - министр сельского хозяйства Калужской области;

Калугин Олег Анатольевич - министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области;

Коновалов Павел Вячеславович - министр труда и социальной защиты Калужской области;

Суслов Павел Александрович - министр культуры Калужской области;

Цкаев Алан Юрьевич - министр здравоохранения Калужской области.

Продолжают работать в качестве заместителей губернатора региона Попов Владимир Игоревич, Горобцов Константин Михайлович, Иванова Ольга Владимировна, Разумовский Дмитрий Олегович.

Исполнять обязанности Министра природных ресурсов и экологии будет Жипа Владимир Иванович, Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Маилов Руслан Магомедович, Министра спорта - Жуленко Роман Владимирович.

- Благодарю Варвару Анатольевну Антохину, Константина Николаевича Баранова, Егора Олеговича Виркова и Алексея Юрьевича Логинова, которые не вошли в новый состав правительства, за плодотворную совместную работу, - написал Шапша на своей странице «ВКонтакте».