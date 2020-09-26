Губернатор объявил состав нового правительства Калужской области

В субботу, 26 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о формировании нового правительства региона.
В него вошли:
Шапша Владислав Валерьевич - губернатор Калужской области - руководитель Правительства Калужской области;
Быкадоров Василий Алексеевич - заместитель губернатора Калужской области;
Потемкин Владимир Васильевич - заместитель губернатора Калужской области;
Авдеева Валентина Ивановна - министр финансов Калужской области;
Аникеев Александр Сергеевич - министр образования и науки Калужской области;
Владимиров Николай Викторович - министр конкурентной политики Калужской области;
Голубев Михаил Леонидович - министр дорожного хозяйства Калужской области;
Громов Леонид Сергеевич - министр сельского хозяйства Калужской области;
Калугин Олег Анатольевич - министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области;
Коновалов Павел Вячеславович - министр труда и социальной защиты Калужской области;
Суслов Павел Александрович - министр культуры Калужской области;
Цкаев Алан Юрьевич - министр здравоохранения Калужской области.
Продолжают работать в качестве заместителей губернатора региона Попов Владимир Игоревич, Горобцов Константин Михайлович, Иванова Ольга Владимировна, Разумовский Дмитрий Олегович.
Исполнять обязанности Министра природных ресурсов и экологии будет Жипа Владимир Иванович, Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Маилов Руслан Магомедович, Министра спорта - Жуленко Роман Владимирович.
- Благодарю Варвару Анатольевну Антохину, Константина Николаевича Баранова, Егора Олеговича Виркова и Алексея Юрьевича Логинова, которые не вошли в новый состав правительства, за плодотворную совместную работу, - написал Шапша на своей странице «ВКонтакте».
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