Главные новости в Калужской области 29 октября: пугающие провода и новый рекорд коронавируса

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 29 октября.

Калужан напугали провода, торчащие из земли в сквере возле горуправы. Стало известно, что там будут делать.

В нашей области вторые сутки подряд обновляется рекорд по приросту заболевших коронавирусом. При этом лечатся 300 детей.

Калужан попросили заранее заполнять документы на вакцинацию от коронавируса. Это поможет сократить очереди.

Стала известна примерная дата окончания строительства канатной дороги через Оку в Калуге.

В Калужской области 43-летняя женщина уехала на «Мицубиси» и пропала.

Калужский музей космонавтики начнет пропускать посетителей по QR-кодам уже с 30 октября.

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