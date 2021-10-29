В Калуге 300 детей лечатся от коронавируса

В Калуге 24 ребенка госпитализированы с COVID-19, а еще 276 несовершеннолетних лечатся от коронавируса дома. Об этом в четверг, 28 октября, сообщили на заседании Координационного совета при городской Думе.

Всего в девяти больницах находятся 1622 пациента, 1894 человека лечатся амбулаторно.

В городе работает 12 стационарных и один мобильный пункт вакцинации, 16 мобильных бригад делают прививки на предприятиях.

Первым компонентом вакцины привились 129 590 человек, а 100 567 калужан завершили курс вакцинации.

Тем временем

В Калужской области работодатели сами решат, давать ли два дня отдыха привитым от COVID-19. Подробности.

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