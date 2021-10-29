В Калужской области 43-летняя женщина уехала на «Мицубиси» и пропала
В четверг, 28 октября, в СНТ Новое Рябцево Малоярославецкого района пропала 43-летняя Мария ДОБИНА. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
По информации волонтеров, около 10 утра женщина уехала за рулем автомобиля Mitsubishi L200 и не вернулась.
Пока нет информации, где она может находиться.
Опубликованы фото и приметы пропавшей:
- Рост: 175 см.
- Размер обуви: 37.
- Телосложение: xудощавое.
- Цвет глаз: темно-зеленые.
- Волосы: каштановые.
- Была одета: бордовая куртка, голубые джинсы, серая вязаная шапка, зеленые трекинговые ботинки.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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