В Калужской области 43-летняя женщина уехала на «Мицубиси» и пропала

В четверг, 28 октября, в СНТ Новое Рябцево Малоярославецкого района пропала 43-летняя Мария ДОБИНА. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

По информации волонтеров, около 10 утра женщина уехала за рулем автомобиля Mitsubishi L200 и не вернулась.

Пока нет информации, где она может находиться.

Опубликованы фото и приметы пропавшей:

Рост: 175 см.

Размер обуви: 37.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: темно-зеленые.

Волосы: каштановые.

Была одета: бордовая куртка, голубые джинсы, серая вязаная шапка, зеленые трекинговые ботинки.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!