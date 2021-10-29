Калужан напугали провода, торчащие из земли в сквере возле горуправы
В пятницу, 29 октября, в соцсетях появились жалобы калужан на состояние сквера возле городской управы на улице Ленина. Там убрали все фонари, а на их месте остались торчать провода.
Люди опасаются, что прохожих может ударить током.
Ситуацию нам прокомментировали в управлении городского хозяйства.
- Провода обесточены, опасности не представляют, - заявили в управлении. - До конца текущего года МБУ «Калугаблагоустройство» планирует провести реконструкцию освещения на данном участке.
Как мы уже рассказывали, этот сквер открыли в конце 2019 года. И фонари, установленные на клумбах и возле дорожек, постоянно разбивали вандалы.
Сквер на улице Ленина в Калуге 29 октября.
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