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В Калуге рядом с городской управой опять разбили фонари

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 19.03.2020 09:05 8 4221
В Калуге рядом с городской управой опять разбили фонари

На днях на улице Ленина в Калуге вандалы опять наведались в сквер у здания городской управы. Там разбили несколько фонарей, которые установлены для освещения новой зоны отдыха.

Напомним, ранее эти же фонари били и в декабре прошлого года, и в январе нынешнего.

Городские чиновники заявляли, что существующие камеры не позволили разглядеть лица виновников. Поэтому на горуправу повесили новую камеру. Однако, как видно, это не остановило вандалов.

Фонари Калуга сквер ЛенинаФонари оказались совсем не антивандальными.

Упавшие фонари работники муниципальной службы на этой неделе уже заменили временными заглушками. В целом сквер уже остался без третьей части фонарей.

Как рассказали KP40 в управлении городского хозяйства, элементы освещения будут ремонтировать и возвращать на место.

Зато там установили несколько урн для мусора. На их отсутствие осенью жаловались многие калужане.

Пока на месте разбитых фонарей такие заглушки.

На заднем фоне виднеются окна с заплатками, которые разбили в феврале.

Зато на этой неделе сквер обзавелся урнами.

Уважаемые читатели, а как вы оцениваете новый сквер на Ленина спустя несколько месяцев после его открытия? Пишите в комментариях!

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 19.03.2020 09:05 8 4221
Тэги: благоустройство сквер фоторепортаж
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