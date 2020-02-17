Калужанин побил окна в городской управе

В пятницу, 14 февраля, мужчина побил окна в здании городской управы на улице Ленина в Калуге. Об этом на еженедельной планёрке рассказал глава городского самоуправления Александр Иванов.

- Жителей нашего города просто взволновали факты вандализма, которые произошли на днях. ТРК XXI век, сквер наш. И впервые, кто давно работает, вопиющий факт, когда окна административных зданий бьют, – сказал Иванов.

Стражи порядка сообщили, что хулигана задержали, ему около 40 лет.

- Неотвратимость наказания должна быть. Ущерб он возместил? Я чувствую, что с него ничего не возьмёшь, - сказал Иванов. - Это просто ужас, наш город никогда не будет красивым и комфортным, пока мы не ликвидируем этих вандалов. Их надо на корню всех ликвидировать, это громко сказано. Просто наказывать.

Напомним, за последнее время в сквере у горуправы вандалы несколько раз били фонари, в скверопарке подожгли ротонду, а на улице Кирова молодой человек разбил фонари.