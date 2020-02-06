Как ломали фонари на Кирова – вандал попал на видео

Как мы уже рассказывали, на улице Кирова рядом со сквером Мира вандал сломал фонари. Ущерб оценили примерно в 30 тысяч рублей.

Днём 6 февраля «Безопасный город» опубликовал видео инцидента. Судя по этим кадрам, всё произошло около 5 утра в воскресенье.

Виновника удалось опознать по записям с камер наблюдения. Представители торгового центра, которому и принадлежат фонари, подали заявление в суд на возмещение ущерба.

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