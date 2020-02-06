Вандал сломал фонари на улице Кирова

Как мы уже рассказывали, в среду, 5 февраля, в калужском скверопарке подожгли ротонду. В этот же вечер в социальные сети выложили видео инцидента на улице Кирова. У торгового центра вандал ногами разбил фонари, которые там недавно поставили у края тротуара.

Судя по записи, молодой человек хулиганил рано утром 2 февраля.

Его удалось опознать по записям с камер видеонаблюдения. Представители торгового центра, которому и принадлежат фонари, подали заявление в суд на возмещение ущерба.

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