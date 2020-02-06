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Ротонду подожгли в новом калужском парке

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.02.2020 10:14 19 4961
Ротонду подожгли в новом калужском парке

Вечером в среду, 5 февраля, в парке на месте рынка в центре Калуги подожгли деревянную ротонду. Пожар начался около 21:30, рассказали kp40 в ГУ МЧС по Калужской области.

Часть конструкции обуглилась, расплавились прозрачные пластиковые пластины, установленные для того, чтобы на стену не забирались дети.

Рядом с местом пожара валяются подгоревшие рекламные буклеты. Вероятно, вандал или вандалы использовали их, чтобы поджечь стену.

Пожар произошёл вечером 5 февраля.

В городской управе пока не комментируют, будут ли восстанавливать арт-объект.

Как мы уже рассказывали, ротонду установили в августе прошлого года. Уже тогда наши читатели шутили, что конструкцию скоро подожгут. Но хулиганы держали себя в руках почти полгода.

Ротонда создавалась год назад в качестве павильона Калужской области на выставке «АРХ Москва 2019». Объект победил в номинации «Лучшее общественное пространство». На его создание ушло 15 тысяч брусков, 18 тысяч саморезов и 24 литра клея.

Прозрачные пластиковые экраны расплавились.

Деревянные бруски обуглились.

Вероятно, вандалы использовали рекламные буклеты, чтобы поджечь стену.

С внешней стороны следы пожара практически не видны.

UPD. Ситуацию прокомментировали в городской управе. Как оказалось, парк был под охраной, но от вандалов это не уберегло.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.02.2020 10:14 19 4961
Тэги: происшествие пожар фоторепортаж
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