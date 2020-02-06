Охрана и камеры не спасли ротонду от пожара

Вечером в среду, 5 февраля, в парке на месте рынка в центре Калуги кто-то поджёг деревянную ротонду. В управлении городского хозяйства нам рассказали, что парк находится под наблюдением частной охранной компании.

- Ответственным учреждением за содержание территории нового городского парка является муниципальное бюджетное учреждение «Калугаблагоустройство», - пояснили kp40 в управлении. - Между указанным учреждением и частной организацией был заключен гражданско-правовой договор на оказание услуг частной охраны. Она осуществляется ежедневно, круглосуточно, открытие и закрытие ворот - в 8:00 и 22:00 соответственно. В адрес подрядной организации направлено претензионное письмо о ненадлежащем исполнении условий договора.

Кроме того, чиновники рассказали, что в парке установлены четыре камеры наблюдения. Записи с них передадут в полицию вместе с заявлением.

Пока «Калугаблагоустройство проводит расчёт стоимости причиненного ущерба.