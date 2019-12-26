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В новом сквере продолжают падать фонари

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 26.12.2019 15:13 8 1025
В новом сквере продолжают падать фонари

Как мы уже рассказывали, в начале этой недели на улице Ленина в новом сквере, который благоустроили рядом со зданием городской управы, разбили несколько фонарей. Чиновники обвинили во всем вандалов.

Утром в четверг, 26 декабря, упали ещё три светильника. У одного из них разбита стеклянная часть.

Ранее, напомним, в управлении городского хозяйства нам рассказывали, что сквер не принят на баланс города. Ремонтом должен заниматься подрядчик. Однако когда именно будут проведены работы, пока не сообщается.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 26.12.2019 15:13 8 1025
Тэги: происшествие благоустройство
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