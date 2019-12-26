В новом сквере продолжают падать фонари

Как мы уже рассказывали, в начале этой недели на улице Ленина в новом сквере, который благоустроили рядом со зданием городской управы, разбили несколько фонарей. Чиновники обвинили во всем вандалов.

Утром в четверг, 26 декабря, упали ещё три светильника. У одного из них разбита стеклянная часть.

Ранее, напомним, в управлении городского хозяйства нам рассказывали, что сквер не принят на баланс города. Ремонтом должен заниматься подрядчик. Однако когда именно будут проведены работы, пока не сообщается.

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