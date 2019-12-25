Вандалы сломали фонари в новом сквере

Несколько дней назад в Калуге вандалы сломали как минимум четыре фонаря в новом сквере возле городской управы на улице Ленина.

Некоторые светильники при этом продолжают гореть. Хоть и лежат на земле.

Мы попросили управление городского хозяйства Калуги прокомментировать ситуацию.

- Сквер еще не передан на баланс городу, подрядная организация проведёт работы в ближайшее время, - заверили чиновники.

Но по состоянию на утро 25 декабря фонарями ещё никто не занялся.

Напомним, сквер начали благоустраивать в конце лета. Доделали его только в ноябре. Но вскоре там всё начало разваливаться.