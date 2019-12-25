Вандалы сломали фонари в новом сквере

Несколько дней назад в Калуге вандалы сломали как минимум четыре фонаря в новом сквере возле городской управы на улице Ленина.
Некоторые светильники при этом продолжают гореть. Хоть и лежат на земле.
Мы попросили управление городского хозяйства Калуги прокомментировать ситуацию.
- Сквер еще не передан на баланс городу, подрядная организация проведёт работы в ближайшее время, - заверили чиновники.
Но по состоянию на утро 25 декабря фонарями ещё никто не занялся.
Напомним, сквер начали благоустраивать в конце лета. Доделали его только в ноябре. Но вскоре там всё начало разваливаться.
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