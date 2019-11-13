Новый сквер на улице Ленина начал разваливаться

Вечером во вторник, 12 ноября, одни из качелей в новом сквере на улице Ленина в Калуге сломались.

Пока не сообщается, что этому стало виной – качество конструкции или чрезмерные габариты калужан. Ранее, напомним, городские чиновники заявляли, что качели выдержат любую невесту.

В других частях нового сквера, работы в котором завершились к 1 ноября, также не все хорошо. С лавочек начали отваливаться дощечки, из земли торчат провода, а газон не хочет приживаться на бетоне.

Справедливости ради стоит отметить, что качели пользуются популярностью у калужан. Днем там постоянно гуляют подростки, вечером – родители с маленькими детьми.

Напомним, чиновники летом решили благоустроить сквер рядом с горуправой. Работы на этой территории начались ещё до проведения торгов, но подрядчик все равно не успел к обещанной дате – 31 августа. Работы неспешно продолжались два осенних месяца и обошлись бюджету примерно в 11 миллионов рублей.

В сквер нет урн. Мусор бросают под ноги.

Дворники также сюда давно не заглядывали.

В нескольких местах дощечки уже отвалились.

Из земли рядом с лавочкой торчат провода.

А здесь газон отказывается расти на бетоне.

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