Фонари продолжают падать: возле горуправы не могут справиться с вандалами

В новом сквере на улице Ленина в Калуге рядом со зданием городской управы продолжают падать фонари. Городские власти никак не могут справиться с хулиганами, орудующими в центре города.

Утром в пятницу на земле лежали как минимум пять светильников.

Как мы уже рассказывали, фонари кто-то начал бить ещё в конце прошлого года.

- В настоящее время фактические работы по благоустройству указанного сквера завершены, - рассказали нам в пятницу, 24 января, в управлении городского хозяйства Калуги. - Подрядной организацией готовится исполнительная документация. МБУ «Калугаблагоустройство» совместно с подрядной организацией прорабатывается вопрос сохранности указанных светильников в рабочем состоянии.

Записи с камер видеонаблюдения, установленных рядом со сквером, напомним, пока никак не помогли в борьбе с вандалами. Недавно временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ рассказывал, что по кадрам нельзя опознать виновников.

- Самое главное - распознавание лиц злодеев и неотвратимость их наказания, - считает Денисов. - Вот у нас перед зданием горуправы четыре раза ломали фонари, такие небольшие фонарные столбики. К сожалению, этого небезразличного к элементам благоустройства калужанина не удалось найти пока. Это как раз наша с вами целевая аудитория, нужно несколько показательных процессов.

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