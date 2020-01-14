Хулигана, разбившего фонари у горуправы, не смогли опознать

Калугу собираются опутать сетью видеокамер. Об этом рассказал в понедельник, 13 января, на планёрке в городской управе, врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Камеры, которые установлены, не соответствуют требованиям, - сказал Денисов. - УМВД по Калужской области этим вопросом занимается, были приняты определённые решения... В прошлом году правительство Калужской области потратило несколько десятков миллионов рублей на построение аппаратной части этого комплекса.

Видеокамеры должны появиться не только на центральных улицах, но и на троллейбусах, и «различных конструкциях в городе».

Дмитрий Денисов рассказал, что в областном правительстве по данному вопросу проходило совещание, были названы адреса, где необходимо установить видеокамеры. Врио городского головы подчеркнул, что видео должно быть надлежащего качества, чтобы потом его можно было использовать.

- Самое главное - распознавание лиц злодеев и неотвратимость их наказания, - считает Денисов. - Вот у нас перед зданием горуправы четыре раза ломали фонари, такие небольшие фонарные столбики. К сожалению, этого небезразличного к элементам благоустройства калужанина не удалось найти пока. Это как раз наша с вами целевая аудитория, нужно несколько показательных процессов.

Как мы рассказывали, в декабре вандалы разбили фонари в новом сквере у городской управы.