В Калужской области создана рабочая группа по строительству канатной дороги через Оку

В четверг, 29 октября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША подписал распоряжение №139-р о создании рабочей группы по строительству канатной дороги через Оку от музея космонавтики до Квани.

Эту структуру возглавила заместитель губернатора Ольга Иванова.

Среди членов рабочей группы, в частности, начальник управления транспорта и логистики министерства экономического развития Калужской области Любовь Алмазова, городской голова Дмитрий Денисов и другие чиновники.

Согласно распоряжению Шапши, рабочая группа будет функционировать до 31 декабря 2024 года. Вероятно, это и есть вероятная дата окончания строительства канатной дороги.

Ранее губернатор заявлял, что строительство канатной дороги начнется в 2022 году. Ее создадут на условиях государственно-частного партнерства. Деньги на канатную дорогу Калуга получит в виде инфраструктурного кредита.

- Это и туристический, и транспортный проект, в этом его преимущество, - объяснял Шапша. - Например, канатка свяжет между собой такие популярные у туристов объекты, как горнолыжный комплекс «Квань» и вторую очередь музея истории космонавтики. При этом позволит людям быстро перебраться в центр города, особенно в час пик. В этом году у нас должен появиться проект, который, как мы рассчитываем, поддержат на федеральном уровне. И, соответственно, уже в следующем году мы приступим к его реализации.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!