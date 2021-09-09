Правительство России одобрило выделение кредита на строительство канатной дороги через Оку в Калуге

Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ одобрила Калужской области два проекта развития территорий с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов. Это строительство канатной дороги в Калуге над Окой от Квани до музея космонавтики протяженностью 2,3 километра и модернизация общественного транспорта в Обнинске с использованием газомоторных автобусов. В четверг, 9 сентября, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- В обоих проектах большая доля внебюджетных инвестиций, - подчеркнул глава региона.

Ранее инициатива по запуску программы развития инфраструктурных проектов с льготным кредитованием под низкий процент и на длительный срок была одобрена президентом России Владимиром Путиным. Глава государства сказал о выделении инфраструктурных кредитов регионам на строительство социальных объектов, дорог, развитие транспортной сферы, благоустройство в своем послании Федеральному собранию.

- Мы сразу приступили к разработке проектов, - заявил 9 сентября Шапша. - Они проходят очень серьезную экспертизу на федеральном уровне. И одними из первых представили свои проекты на рассмотрение правительственной комиссии. Первые защиты состоялись в конце августа. Сегодня мы были в числе четырех регионов, представлявших проекты.

По словам Шапши, у Калужской области в высокой степени готовности еще один проект для согласования получения инфраструктурного кредита – строительство межрайонной больницы в Козельске. Предварительное одобрение получено.

- Будем стараться быстро завершить все необходимые для согласования проекта процедуры, - пояснил губернатор. - Очень важно, что сегодня мы одни из первых получили одобрение правительственной комиссии. Этот опыт нужен нам, чтобы работать над другими инфраструктурными проектами, которые нужны региону и его жителям.

В июне нынешнего года Владислав Шапша рассказывал, что строительство канатной дороги в Калуге планируется начать в 2022 году.

- Это и туристический, и транспортный проект, в этом его преимущество. Например, канатка свяжет между собой такие популярные у туристов объекты, как горнолыжный комплекс «Квань» и вторая очередь музея истории космонавтики. При этом позволит людям быстро перебраться в центр города, особенно в час пик. В этом году у нас должен появиться проект, который, как мы рассчитываем, поддержат на федеральном уровне. И, соответственно, уже в следующем году мы приступим к его реализации, - говорил ранее губернатор.

UPD. В правительстве Калужской области уточнили, что на указанные выше три проекта понадобится более 11 миллиардов рублей. При этом из бюджета - 2,882 миллиарда. Для Обнинска планируется закупить 100 газомоторных автобусов. Доля внебюджетных инвестиций там составит 77%. Две трети стоимости больницы в Козельске также будет оплачено из внебюджетных источников. Ставка по бюджетным кредитам составит 3% годовых.