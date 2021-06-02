В Калуге строительство канатной дороги через Оку планируется начать в 2022 году

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША анонсировал строительство канатной дороги через Оку в Калуге. Планируется, что она свяжет «Квань» и музей истории космонавтики.

По словам главы региона, строительство может начаться уже в 2022 году.

- Есть еще интересный проект, который сегодня очень активно обсуждаем, и уверен, что уже в этом году сможем его обосновать, а на следующий - приступить к его реализации, - приводит слова Шапши ТАСС. - Это строительство канатной дороги в Калуге - с одного берега на другой.

Глава региона отметил, что уже есть партнеры, которые имеют опыт реализации таких проектов.

- Это всегда непросто, потому что есть сложившаяся застройка, есть охранная территория, - пояснил губернатор. - Тем не менее этот проект абсолютно реализуем, и я уверен, что мы с поддержкой Минстроя России сможем воплотить его в жизнь в ближайшее время.

Шапша подчеркнул, что это будет не только туристический объект, но и новый транспорт для калужан:

- Это и туристический, и транспортный проект, в этом его преимущество. Например, канатка свяжет между собой такие популярные у туристов объекты, как горнолыжный комплекс «Квань» и вторая очередь музея истории космонавтики. При этом позволит людям быстро перебраться в центр города, особенно в час пик. В этом году у нас должен появиться проект, который, как мы рассчитываем, поддержат на федеральном уровне. И, соответственно, уже в следующем году мы приступим к его реализации.

Отметим, что расстояние между горнолыжным комплексом и музеем космонавтики по воздуху составляет около двух километров. Похожую дорогу через Волгу в Нижнем Новгороде строили около трех лет. Десять лет назад она обошлась почти в миллиард рублей.