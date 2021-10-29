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В Калужской области обновлен абсолютный рекорд по новым случаям коронавируса за сутки

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 29.10.2021 11:40 8 2729
В Калужской области обновлен абсолютный рекорд по новым случаям коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще пять смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 844, сообщили в пятницу, 29 октября, в федеральном оперативном штабе

Выявлен 181 новый случаев заражения ковидом. Это максимальный показатель за весь период пандемии. Предыдущий рекорд фиксировался 28 октября. Общее количество заболевших выросло до 52 596.

За последние сутки в нашем регионе 209 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справился 50 270 калужан.

На лечении с ковидом остаются 1482 человека.

Вакцинированы - 342 723 человека.

По всей России выявлено за сутки 39 849 случаев коронавируса. За весь период - 8 432 546. Выписаны за сутки – 30 462, за весь период – 7 302 515. За последние сутки в стране от ковида умерли 1163 человека, за все время – 236 220.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 29.10.2021 11:40 8 2729
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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