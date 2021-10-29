Калужан попросили заранее заполнять документы на вакцинацию от коронавируса

В пятницу, 29 октября, министерство здравоохранения Калужской области сообщило о резком росте желающих привиться от COVID-19. В связи с этим медики просят калужан заранее заполнять необходимые документы. Бланки опубликованы на сайте правительства региона.

Там размещена памятка о проведении вакцинации, анкета пациента и добровольное информированное согласие пациента на вакцинацию.

- Просим вас приходить на процедуру вакцинации с уже заполненными документами, - говорится в заявлении Минздрава. - Единственным способом защитить себя и своих близких является вакцинация.

Напомним, в Калужской области с 18 октября ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий жителей. После этого в прививочные пункты образовались очереди. С 16 ноября работодатели грозят отстранять от работы тех, кто не привьется.

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