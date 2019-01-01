Кружки и спортивные секции Калуги для детей и подростков

2. Разговорный английский (от 2 до 17 лет)
Мы научим говорить по-английски! На время занятия ребенок погружается в английскую среду. Мы ничего не пишем, не смотрим мультики ради мультиков. Мы все время говорим и играем на английском языке. Именно поэтому он дается детям легко. Предусмотрены домашние задания, понятные родителям, не владеющим иностранными языками. Дети от 6 лет занимаются в группах по 3 человека.
Занятия ведутся по уникальной методике Ольги Дубровиной «Слушаю. Смотрю. Говорю».3. Немецкий язык (от 5 до 17 лет)
Немецкий довольно простой и логичный язык. Занятия немецким языком ведет основатель клуба - Дубровина Ольга Николаевна. Успешный опыт преподавания немецкого языка -13 лет. Для взрослых предусмотрена подготовка в экзаменам A1-C2
4. Веселый китайский (от 4 до 15 лет)
Новая программа по изучению китайского языка в Калуге для детей. 我說中文!
Занятия начинаются в апреле 2019 года! Количество мест в группах ограничено.5. Гениальный малыш (от 2 до 5 лет)
Занятия направлены совершенствование когнитивных навыков ребенка. Учимся правильно понимать и выполнять задания, учимся правильно говорить, получаем первые навыки письма и самостоятельного построения рассказа.6. Летняя площадка «Английское лето» (от 6 до 13 лет)
Полное погружение в английский язык и незабываемые впечатления лета. Собираем группы детей, желающих говорить по-английски, играть на свежем воздухе, купаться, загорать и наслаждаться летом. Подробности, видео и фото на нашем сайте и в социальных сетях.7. Продленка для младших школьников.
Приведем из школы. Покормим. Сделаем уроки. Погуляем. Почитаем. Подробности на сайте www.umnyi-rebenok.com