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Кружки и спортивные секции Калуги для детей и подростков

В помощь родителям школьников и дошколят, мы собрали адреса и координаты практически всех калужских организаций дополнительного образования с описанием того, чему они обучают.
Папы и мамы, дедушки и бабушки могут найти на этой странице полезную информацию о кружках и секциях не только для своих любимых чад, но и для себя. Ведь многие из перечисленных ниже организаций объявляют набор и во взрослые группы.

Для удобства навигации мы расположили кружки и секции Калуги по географическому расположению. Быстро перейти к тому или иному району и посмотреть, что расположено на их территории, можно воспользовавшись меню вверху.

Если вы являетесь руководителем или педагогом, но не нашли свое предприятие в каталоге, присылайте информацию на e-mail: sz@kp.kaluga.ru и мы обязательно добавим её!

Открываем наш каталог с тех организаций, которые рекомендуем сами.
Мы рекомендуем

Современный центр развития
«Умный ребенок»

Здесь работают квалифицированные педагоги, психологи, логопеды, дефектологи, лингвисты, которые на регулярной основе повышают свой профессиональный уровень.
Умный ребенок
В центре разработана программа контроля, понятная и удобная родителю. Во всех группах - не более 6 человек!

Направления:
1. Подготовка к школе (Чтение. Письмо. Математика. Окружающий мир. Английский язык)
У наших выпускников отличные результаты! Вам не придется ничего покупать, мы обеспечиваем ребенка всем необходимым для выполнения классных и домашних заданий. Регулярно проводим контрольные работы, чтобы родители могли следить за результатами. Видео и фото отчеты о занятиях в реальном времени. Смотрите отзывы родителей на сайте и в поисковых системах Калуги.
Умный ребенок
2. Разговорный английский (от 2 до 17 лет)
Мы научим говорить по-английски! На время занятия ребенок погружается в английскую среду. Мы ничего не пишем, не смотрим мультики ради мультиков. Мы все время говорим и играем на английском языке. Именно поэтому он дается детям легко. Предусмотрены домашние задания, понятные родителям, не владеющим иностранными языками. Дети от 6 лет занимаются в группах по 3 человека.
Занятия ведутся по уникальной методике Ольги Дубровиной «Слушаю. Смотрю. Говорю».

3. Немецкий язык (от 5 до 17 лет)
Немецкий довольно простой и логичный язык. Занятия немецким языком ведет основатель клуба - Дубровина Ольга Николаевна. Успешный опыт преподавания немецкого языка -13 лет. Для взрослых предусмотрена подготовка в экзаменам A1-C2

4. Веселый китайский (от 4 до 15 лет)
Новая программа по изучению китайского языка в Калуге для детей. 我說中文!
Занятия начинаются в апреле 2019 года! Количество мест в группах ограничено.

5. Гениальный малыш (от 2 до 5 лет)
Занятия направлены совершенствование когнитивных навыков ребенка. Учимся правильно понимать и выполнять задания, учимся правильно говорить, получаем первые навыки письма и самостоятельного построения рассказа.

6. Летняя площадка «Английское лето» (от 6 до 13 лет)
Полное погружение в английский язык и незабываемые впечатления лета. Собираем группы детей, желающих говорить по-английски, играть на свежем воздухе, купаться, загорать и наслаждаться летом. Подробности, видео и фото на нашем сайте и в социальных сетях.

7. Продленка для младших школьников.
Приведем из школы. Покормим. Сделаем уроки. Погуляем. Почитаем. Подробности на сайте www.umnyi-rebenok.com
Даже если вы перепробовали все занятия и клубы в Калуге, приходите к нам, чтобы полюбить учиться!
Запись на занятия идёт весь год.
Наши контакты
ул. Дзержинского, д. 38

тел. +7 953 312 22 11 (звонки)
+7 910 911 78 30 (Viber, WhatApp)


Сайт:
www.umnyi-rebenok.ru

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Спортивно-развлекательный комплекс «невесомость»

Здесь вы можете найти батутный центр, студию фитнеса и танца, дзюдо.
Батутный центр "Невесомость"
БАТУТНЫЙ центр НЕВЕСОМОСТЬ - это 36 современных батутов распределенных в трёх функциональных зонах:

  • универсальная
  • зона свободных прыжков
  • зона для профессионалов
  • Новая полоса препятствий для детей до 14 лет

Для отработки трюков оборудована новая воздушная подушка, для развлечения детей предусмотрена поролоновая яма. Все кубики находятся в противопылевых чехлах.
Батутный центр "Невесомость"
Канат, лонжа, маты спортивные и для прыжков-также позволят моделировать варианты пребывания в НЕВЕСОМОСТИ. Можете проверить себя на ловкость и выносливость в программе "Космическая подготовка" или соревнуясь с соперниками в ВЫШИБАЛЫ.

Профессиональные инструктора расскажут о правилах поведения на батутах и технике безопасности, организуют для Вас разминку, покажут базовые упражнения, акробатические приемы. Проведут занятия по фитнесу на батуте или акробатике, групповое или индивидуальное.

Приветливые администраторы подскажут выгодные тарифы для посещения и запишут на регулярные тренировки по фитнесу, акробатике зарезервируют время и/или аниматора для проведения незабываемого дня рождения для Вас и Ваших детей.

В зоне ожидания на втором этаже работает кафе. Всегда в наличии напитки: чай/кофе, соки/воды, коктейли, свежие пирожные, выпечка. Свежая пицца на заказ, доставка до 40 минут.
Студия "Невесомость"
НЕВЕСОМОСТЬ СТУДИЯ - это танцевальные и фитнес направления, дзюдо! Детские и взрослые группы!

Это профессиональные хореографы, спортсмены, тренеры и сертифицированные инструкторы, которые будут вас сопровождать и направлять на всем пути. Набор детей от 2-х лет. Участие в различных мероприятиях: фестивали, соревнования, конкурсы.

  • К услугам наших гостей работают 4 просторных зала.
  • Удобные раздевалки с индивидуальными шкафчиками под ключ для личных вещей.
  • Комфортная зона ожидания, где можно отдохнуть и посмотреть ОНЛАЙН трансляцию занятий.
  • Широкий выбор специального СПОРТ— ОБОРУДОВАНИЯ для занятий (станки для растяжки, гантели, бодибары, утяжелители, ленты, фитболы, кубики для стретчинга, отдельные коврики для фитнеса и йоги, гимнастические маты).
  • Приветливые и квалифицированные администраторы подробно ответят на все ваши вопросы и помогут разобраться в многообразии направлений и подобрать то, что подойдет именно вам.
  • Удобное размещение - к нам легко добраться на общественном транспорте из любой точки города! Для автомобилистов есть парковка прямо перед зданием.
Наши контакты
ул. Генерала Попова, д. 3 КСК «Рубин»

Телефоны:
  • батутный центр +79657053000
  • студия: +79657032000
Сайт:
nevesomost40.ru

Мы в ВКонтакте:
Школа танцевального искусства «Без Берегов»
Здесь учат танцу детей с самого раннего возраста от 2-х до 12 лет, а также подростков от 13 до 18 лет.
  • Опытные педагоги
  • Комплексное обучение танцевальным направлениям
  • Система образования нового поколения!
Наши контакты
ул. Фридриха Энгельса, 22 (2 этаж)

Телефоны:
  • (4842) 201-341
  • +7-910-543-42-41
Сайт:
bezberegov.com
Фитнес-клуб «Атмосфера»
«Атмосфера» активного детства
В фитнес-клубе «Атмосфера» занятие по душе сможет найти любой ребёнок, начиная с трёхлетнего возраста.

Грядет волнительная пора для родителей и детей - новый учебный год! Помимо предшкольной суеты, встает вопрос, на какие занятия отдать ребенка после школы или садика?
Занятия должны не только нравиться ребенку, но и приносить пользу!

Мы проводим ежегодную презентацию наших детских направлений, где каждый ребенок найдет занятия для души и тела.

Презентация состоится 7 сентября в 11:30 в фитнес-клубе «Атмосфера». Родители и дети не только смогут узнать какие занятия и с какого возраста проводятся, но и познакомиться с инструкторами, и тут же попробовать свои силы на пробной тренировке. Это поможет выбрать то направление, к которому у ребёнка лежит душа с учётом его индивидуальных с особенностей. Ведь темперамент ребёнка в выборе секции играет большую роль.

Если ребёнок любит быть в центре внимания, хочет развивать гибкость и ловкость, стоит его отдать в цирковую студию. Акробатика, жонглирование, воздушная гимнастика, эквилибристика, баланс, хореография – всё это он сможет освоить, начиная с трёх лет.

Вы хотите, чтобы ребёнок гармонично развивался, у него была хорошо развита координация, он закалился и укрепил иммунитет? Стоит отдать его на плавание.

Ребенок имеет все задатки выдающегося спортсмена? Значит, секции каратэ-до, смешанных единоборств, кикбоксинга, грепплинга, дзюдо для него.

Вы хотите, чтобы ваш ребенок укрепил мышцы и исправил осанку, а также научился концентрировать своё внимание и стал более уравновешенным, тогда наше новое направление - «air yoga» – то, что нужно.

В подростковом возрасте , начиная с 10 лет, происходят значительные психофизиологические изменения, в том числе формируется личность человека. Для того, чтобы эта личность гармонично развивалась, подросток должен заниматься разнообразными видами физической активности. В этом ему поможет новое направление - функциональное многоборье для подростков.

Воспитанники «Атмосферы» занимают призовые места на соревнованиях различного уровня. Свои достижения они демонстрируют на различных городских площадках и отчетных концертах для родителей.

А еще в «Атмосфере» можно организовать яркий, веселый и озорной детский день рождения!

Записывайтесь прямо сейчас!
Расписание мастер-классов и показательных выступлений:
  • 11:30 «YOGA AIR» - инструктор Наталия Склабинская (7-12 ЛЕТ)
  • 12:00 «Цирковая студия» - инструктор Ирина Носова (3-16 ЛЕТ)
  • 14:00 «Смешанные единоборства» - инструктор Саркис Бегракян (6-12 ЛЕТ)
«Карате-до» - инструктор Евгений Кузнецов (6-12 ЛЕТ)
«Дзюдо» - инструктор Виктория Мартынова (3-12 лет)
«Грепплинг» - инструктор Виктор Абрашкин (5-12 ЛЕТ)
«Кикбоксинг» - инструктор Максим Кулаченков (6-12 лет)

После презентации можно будет пообщаться с инструкторами, задать интересующие вопросы и записаться в группы на новый учебный год!

Вход свободный!
Наши контакты
ул. Генерала Попова, 15

Телефоны:

Сайт:
atmosphere-club.ru
E-mail:
info@atmosphere-club.ru
Духовно-просветительский историко-культурный центр ДОСТОЯНИЕ
Духовно-просветительский историко-культурный центр ДОСТОЯНИЕ, организован при храме Рождества Пресвятой Богородицы (Никитском) и располагается в историческом центре города – в Гостиных Рядах.

Для школьников (8-16 лет)

  • киностудия (журналистика, сценарий, съемка и монтаж)
  • мультипликация
  • студия изобразительного и прикладного творчества
  • студия глины, керамики и мозаики
  • студия художественной резьбы по дереву
  • хореография
  • театральная студия
  • эстрадный вокал
  • русско-народные традиции (песни и игры)
  • гитара
  • шахматный клуб
  • туристический клуб
  • школа звонарей и хоругвеносцев
  • логопед
  • воскресная школа (основы православной веры)

Для взрослых

  • молодежный клуб
  • народное пение ансамбль «БлагоДать»
  • воскресные беседы
  • литературная среда
  • рукоделие

Для дошкольников

  • творческая мастерская
  • логопед
  • студия глины
  • пластилиновая сказка
  • кукольный театр
  • общая ритмика и гимнастика
  • русско-народные традиции (песни и игры)
  • музыкально-эстетическое развитие «Я в мире»
  • волшебная иголочка (шитье)
  • подготовка детей к школе
  • воскресная школа (основы православной веры)

А также

  • музей русской православной культуры
  • православная библиотека и видиотека
  • еженедельный кинолекторий
  • кафетерий
  • комната ожидания родителей
  • мастер-классы
  • драматическая психоэливация (куклотерапия)
  • концерты, творческие встречи и совместные поездки
  • выставки, лекции, экскурсии
Запись на занятия в приемной центра, по электронной почте или в VK и Facebook
Часы работы: с 9:00 до 20:00 ежедневно.
Наши контакты
Гостиные ряды, ул. Ленина, 108 стр 1

Телефоны:
  • 8-961-006-04-66 - руководитель ДП ИКЦ «Достояние» Коновалова Елена Сергеевна
  • 8-910-519-37-32 - настоятель храма протоиерей Алексей Пелевин
  • +7 906 509 33 65
  • What's app / Viber: +7 910 548 76 09
Сайт:
www.dostoyanie.ru
nikita-hram.ru
E-mail:
dostoyaniekaluga@mail.ru
Facebook
VK
Instagram

Малинники, Ольговка

МЭШДОМ, ТОРПЕДО, СТАРТ
МЭШДОМ
муниципальная экспериментальная школа дополнительного образования молодежи
ул. Врубовая д.10
51-60-21
  • Вокал
  • Основы сценического искусства
  • Развивающие игры
  • Развитие речи
  • Развивающие игры д/о
  • Хореография
  • Изо у дошколят
  • Начальная математика у дошколят
  • Английский язык
  • Мир гитары
  • Организаторское мастерство
  • Тележурналистика
  • Школа ди-джея
  • Основы социологии
  • Основы художественного мастерства
  • Психология д/о
  • Психология общения
  • Основы информационных технологий
  • Основы видеосъемки
  • Основы киномонтажа
  • Сценическая речь
  • Общая психология
  • Музыкальный ансамбль
  • Основы дизайна
  • Сценическоедвижение
  • Театрмалых форм
  • Страноведение
  • Основы экономических знаний
«Торпедо»
Футбольная школа
пер. Малинники, д. 18
56-78-00
Спортивная школа «Старт»
ул.Тарутинская д.232 А
70-43-66
  • лыжные гонки
  • биатлон
  • спортивная акробатика

«Лампочка», «Тайфун», Грабцево

Радуга, Лидер, гребля и прыжки с парашютом
«Радуга»
центр дополнительного образования детей
ул. Молодёжная, д. 19/14
53-82-23
  • «Театр для маленьких» (эстетическое, творческое развитие детей 5-6 лет)
  • Группа кратковременного пребывания детей «Малышок» (развитие логического и пространственного мышления, внимания, памяти, мелкой моторики).
  • Оригами
  • Ритмика
  • «Восходящие звездочки» (изучение обычаев и традиций англоязычных народов)
  • Юный пианист (обучение игре на фортепиано)
  • «Природа и фантазия» (поделки из природного материала, выжигание, резьба по дереву)
  • «Художественная лепка» (лепка из различных материалов)
  • «Юный художник» (рисование, лепка)
  • Вокальный ансамбль «Star trасk» (обучение сольному и ансамблевому пению)
  • Клуб «Путешественники» (изучение обычаев и традиций англоязычных народов)
  • Хореографический ансамбль «Апельсин»
  • Вокальное объединение «Гармония» (обучение сольному и ансамблевому пению)
  • Клуб «Мажор» (школа игры на гитаре)
  • «Школа ведущего» (основы сценической речи, актерского мастерства)
«Лидер»
ул.Грабцевское шоссе, 43
76-68-93
  • волейбол – инвалиды по слуху (мужчины, женщины);
  • футбол - инвалиды по слуху (юноши);
  • пауэрлифтинг – инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением интеллекта, с нарушением зрения;
  • настольный теннис – инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением интеллекта;
  • адаптивная физкультура (оздоровительное плавание, лечебная физкультура, подвижные коррекционные игры, занятия в тренажерном зале, лечебная верховая езда, ОФП).
  • Прием от 7 до 70 лет.
Спортивная школа олимпийского резерва «Тайфун» по гребле на байдарках и каноэ
ул.В.Андриановой, д.68
55-93-52
  • гребля на байдарках и каноэ (набор – мальчики, девочки с 10 лет).
Калужский городской авиационно-спортивный парашютный клуб
ул. Курсантов д.20 стр.21 (тер. КАЛТУ)
76-00-20
  • классические виды парашютного спорта

Черёмушки, пл. Победы

Танцы, теннис, Труд и творчество
Школа танцевального искусства «Без берегов»
ул. Фридриха Энгельса, 22
201-341
  • Современный танец
  • Классический танец
  • Детский танец
  • Hip-Hop
  • Vogue
  • Гимнастика
  • Актёрское мастерство
«Спортивная школа «Победа»
ул.Суворова, д.179
73-43-90
  • отделение спортивных танцев
  • отделение тенниса
«Труд»
ул.Подгорная, д.57 «а»
535-515
  • Плавание
  • Конькобежный спорт
  • Вольная и греко-римская борьба
  • Настольный теннис
  • Адаптивная физическая культура
  • Бадминтон
  • Бокс
Дом детского творчества
ул. М. Жукова, д. 12
73-42-10
  • Объединение «Умка» – математика для малышей
  • Объединение «Умелец» – конструирование из бумаги и картона
  • Хореографическое объединение «Кружева»
  • Объединение «Видеоэкология»
  • Объединение декоративно-прикладного творчества «Волшебный мир»
  • Объединение «Конструирование из бумаги»
  • Хореографическое объединение «Движение и фантазия»
  • Объединение «Звуковичок» – занятия по развитию речи
  • Объединение «Изобразительное творчество»
  • Объединение «Школа ремесел»
  • Объединение «Чудеса живой природы»
  • Объединение «Умелые руки»
  • Объединение декоративно-прикладного творчества «Страна Фантазия»
  • Объединение «Компьютерный класс»
  • Объединение «Волшебный бисер»
  • Объединение «Вектор познания»
  • Объединение «Психология в моей жизни»
  • Объединение декоративно-прикладного творчества «Мир прекрасного»
  • Объединение «Начальное техническое моделирование»
  • Объединение декоративно-прикладного творчества «Ассорти»
  • Объединение «Конструирование из различных материалов»
  • Объединение «Технознайка» – занятия по моделированию с использованием ПК
  • Объединение «Моделист» –занятия по стендовому моделизму
  • Объединение «Ракетомоделирование»
  • Объединение «Математика и техника»
  • Объединение «Ее величество Химия»
  • Объединение «Географическое краеведение»
  • Объединение «Лингвист» – занятия по русскому языку
  • Объединение «Проблемы обществознания»
  • Объединение «Юный историк»

Старый город, центр

Умные дети, Галактика, олимпийский резерв и многое другое
Современный центр развития «УМНЫЙ РЕБЁНОК»
ул. Дзержинского, д. 38
тел. +7 953 312 22 11 (звонки), +7 910 911 78 30 (Viber, WhatsApp)
1. Подготовка к школе (Чтение. Письмо. Математика.
Английский язык. Окружающий мир)
2. Разговорный английский (от 2 до 17 лет)
3. Немецкий язык (от 5 до 17 лет)
4. Веселый китайский (от 4 до 15 лет)
5. Гениальный малыш (от 2 до 5 лет)
6. Летняя площадка «Английское лето» (от 6 до 13 лет)
7. Продленка для младших школьников.
Духовно-просветительский историко-культурный центр ДОСТОЯНИЕ
Гостиные ряды, ул. Ленина, 108 стр. 1
+ 7 906 509 33 65
Для школьников (8-16 лет)

  • киностудия (журналистика, сценарий, съемка и монтаж)
  • мультипликация
  • студия изобразительного и прикладного творчества
  • студия глины, керамики и мозаики
  • студия художественной резьбы по дереву
  • хореография
  • театральная студия
  • эстрадный вокал
  • русско-народные традиции (песни и игры)
  • гитара
  • шахматный клуб
  • туристический клуб
  • школа звонарей и хоругвеносцев
  • логопед
  • воскресная школа (основы православной веры)

Для взрослых

  • молодежный клуб
  • народное пение ансамбль «БлагоДать»
  • воскресные беседы
  • литературная среда
  • рукоделие

Для дошкольников

  • творческая мастерская
  • логопедическая ритмика
  • логопед
  • студия глины
  • пластилиновая сказка
  • кукольный театр
  • общая ритмика и гимнастика
  • русско-народные традиции (песни и игры)
  • музыкально-эстетическое развитие «Я в мире»
  • волшебная иголочка (шитье)
  • подготовка детей к школе
  • воскресная школа (основы православной веры)

А также

  • музей русской православной культуры
  • православная библиотека и видиотека
  • еженедельный кинолекторий
  • кафетерий
  • комната ожидания родителей
  • мастер-классы
  • драматическая психоэливация (куклотерапия)
  • концерты, творческие встречи и совместные поездки
  • выставки, лекции, экскурсии
    Образовательный центр интеллектуального развития «ЛогоS»
    ул. Кирова, 36, офис 32
    8-953-321-55-22
    • Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ/ВПР
    • Ликвидация пробелов в школьной программе (репетиторство)
    • Подготовка к школе
    • Иностранные языки
    • Ораторское искусство
    • Речевая культура молодого специалиста
    • Деловая речь
    • Иностранные языки
    «Торпедо»
    Футбольная школа
    ул. Ленина, д, 50
    56-78-00
    «Галактика» на Луначарского
    детско-юношеский центр космического образования
    ул. Луначарского, 33
    57-49-12
    • Сказка на ладошке» (работа с бумагой)
    • Начально-техническое моделирование
    • Ракетомоделирование
    • Электроника и робототехника
    • Авиамоделирование
    • Информатика в играх и задачах
    Спортивная школа по борьбе
    ул.Веры Андриановой, д.27
    55-11-64
    Спортивная школа олимпийского резерва №1
    ул.Николо-Козинская, д.79
    79-05-46
    • волейбол
    • баскетбол
    «Фехтование»
    школа фехтования
    ул.Плеханова, 2/2
    74-93-73
    «Спортивная школа олимпийского резерва по гребному спорту»
    гребной спорт
    пл. Старый торг, д.5
    59-13-20.
    Спортивная школа олимпийского резерва «Снайпер»
    пулевая стрельба
    ул. Кирова, д. 57 Б
    56-50-59
    Эколого-биологический центр
    пер. Старообрядческий, д.4
    56-20-39
    • Эко-игралочка (занятия с психологом)
    • Экологические ступеньки
    • ИЗО-студия «Цветик-семицветик»
    • Дистанционный зоопарк
    • ФОТОмир
    • Культурамежличностного общения (психология)
    • Историческое краеведение
    • Мир глазами журналиста
    • Студия фотографов-натуралистов
    • Клуб путешественников
    • Экология и биология лесных зверей
    • Введение в химические исследования (дистанционно)
    • Микробиология (дистанционно)
    • Физиология высшей нервной деятельности
    • Генетикас основами медицинских знаний
    • Биоразнообразие животных (очно и дистанционно)
    • КультураКалужского края
    • Студия интеллектуальных игр
    Физкультурно-спортивный центр имени А.Д.Спиридонова
    ул.Октябрьская, д.2
    72–34–74
    • «Физкультурная семья»
    • Аэробика
    • Черлидинг
    • Пауэрлифтинг
    • Фитнес
    • Мас-рестлинг
    • Бодибилдинг
    Дворец пионеров
    областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина
    Карла Маркса, д. 1
    57-47-59
    • Ансамбль танца «Вдохновение»
    • «Азбука дошкольного танца»
    • Студия творческого развития «Играем в сказку»
    • Студия интеллектуально-творческого развития детей младшего возраста «Гармония»
    • «В мире знаний»
    • Ансамбль танца «Призвание»
    • «Основы хореографического искусства»
    • Цирковая студия «Арена»
    • «Цирковое искусство»
    • Объединение «Мир информатики для младших школьников»
    • Ансамбль грузинского танца «Имеди»
    • «Танцы Грузии»
    • Ансамбль эстрадного танца «Вдохновение»
    • «Основы хореографического искусства»
    • Школа юных экскурсоводов «Эрудит»
    • Фольклорный ансамбль «Колокольцы»
    • «Фольклор – мудрость народная»
    • Детский театр «Салют»
    • «Театральное творчество»
    • Творческое объединение «Юные конструкторы»
    • «Основы художественно-технического моделирования «Фантазия»
    • Творческое объединение «Чудесная мастерская»
    • «От идеи до воплощения»
    • Группа раннего физического развития
    • «В здоровом теле здоровый дух!»
    • Творческое объединение
    • «Обучение игре на фортепиано»
    • «Юный пианист»
    • Объединение «Картинг»
    • Творческое объединение «Дока»
    • «Моделирование из природного материала
    • Творческое объединение «Дока
    • «Роспись по дереву»
    • Ансамбль танца «Каблучок»
    • «Здоровье в танце»
    • Студия английского языка «HELLO»
    • «Занимательный английский»
    • Ансамбль песни «Гагаринцы»
    • «Вокальное развитие детей»
    • Творческое объединение
    • «Таинство блестящих россыпей»
    • «Вышивка бисером»
    • Творческое объединение
    • «Таинство блестящих россыпей»
    • «Вышивка бисером»
    • Объединение «Авиамоделизм»
    • «Юные конструкторы»
    • Клуб самодеятельной песни «Надежда»
    • «Авторская песня»
    • Объединение «Информатика вокруг нас»
    • «Основы компьютерной грамотности»
    • Объединение «Делопроизводство на ПК»
    • Студия «Брейкинга»
    • «Брейк-данс»
    • Фотостудия «Взгляд»
    • «Искусство фотографии»
    • Объединение «Школа права»
    • Военно-спортивный клуб «Витязь»
    • «Если не я, то кто!»
    • Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»
    • Объединение «Математика в современном мире»
    • «Реальная математика»
    • Клуб военно-исторической реконструкции «Калужский гарнизон»
    • Школа танцев для взрослых
    Спортивная школа № 5
    ул.Суворова, д.118
    57-85-92
      • Шахматы
      • Футбол
      • Лыжные гонки
      «Шашки русские»
      спортивная школа
      ул. В. Андриановой,68
      56-78-10

      ПРАВОБЕРЕЖЬЕ

      Невесомость, космос и галактика
      Спортивно-развлекательный центр «Невесомость»
      ул. Генерала Попова, 3
      +7-965-705-30-00
      +7-965-703-20-00
      • Батут
      • Танцы
      • Фитнес
      • Дзюдо
      Фитнес-клуб «Атмосфера»
      ул. Генерала Попова, 15
      +7 (4842) 926-606
      • каратэ-до
      • смешанные единоборства
      • кикбоксинг
      • плавание
      • бокс
      • грепплинг
      • подготовка к ГТО
      • мастер-классы детские дни рождения
      «Галактика» на Правом берегу
      ул. Академическая, 6
      57-49-12
      • Клуб народных традиций (фольклор)
      • Пластилиновая академия
      • Волшебная графика (изобразительное творчество)
      • Оригами, Моделирование из бумаги
      • Игро-танцы «Карусель
      • Хореография
      • Космическаямастерская
      • Начально-техническое моделирование
      • Волшебная лента (вышивка лентами)
      • Занимательная математика
      • Электроникаи робототехника
      • Авиамоделирование
      • Учебно-исследовательская деятельность
      • Психология общения
      «Космос»
      спортивная школа
      ул. Генерала Попова, д.17
      27-81-30
      • Фигурное катание
      • Хоккей

      пл. Московская, ул. Пухова, Карла Либкнехта

      Творчество, олимпийский резерв, кикбоксинг
      Детский центр «Развитие»
      ул. Карла Либкнехта 18, офис 213
      8(4842)55-68-40
      8-910-603-20-33
      • Комплексные развивающие занятия с 1,5 до 4 лет
      • Подготовка к школе с 4 до 7 лет
      • Английский язык
      • Изостудия
      • Рисование песком на световых столах
      • Фортепиано
      • Занятия для младших школьников
      • Консультация и помощь логопеда-дефектолога, психолога
      • Группа кратковременного пребывания для детей с 2 до 6 лет
      • Няня на час
      «Созвездие»
      центр развития творчества детей и юношества
      Ул.Телевизионная, д.14, корп.1
      55-45-11
      • Студия раннего развития «Теремок»
      • Музыкально-эстетическая студия (хоровое отделение)
      • Студия эстрадного танца «ЧАО»
      • Студия эстрадного танца «ЧАО» (подготовительное отделение)
      • Музыкально-эстетическая студия
      • Музыкально-эстетическая студия (подготовительное отделение)
      • Студия детской эстрадной песни «Весёлая компания»
      • Студия детской эстрадной песни «Весёлая компания» (подготовительное отделение)
      • Студия эстрадного танца «ЧАО»
      • Кукольный театр
      • Театр авторской пьесы «Серпантин»
      • Эстрадно-джазовое отделение
      • Студия иностранных языков
      • Театр моды
      • Модное рукоделье
      • Островок рукоделия
      • Художественное конструирование
      • Калейдоскоп прикладного творчества
      • Школа-студия «Модерн»
      • Школа живописи
      • Изостудия
      • Основы Web-дизайна
      • Авиамодельная лаборатория
      • Стрелковый клуб
      • Успешный первоклассник
      • Я и Мы: психологические игры
      «Темп»
      спортивная школа олимпийского резерва
      ул.Пухова, д.52
      79-93-20
      «Луч»
      ул. Бутома, д. 6
      550-605
      • художественная гимнастика
      • настольный теннис
      • спортивно-оздоровительные группы
      • каратэ
      • легкая атлетика
      • борьба
      • спортивный туризм и ориентирование
      «Вымпел»
      ул. Телевизионная, д. 18
      551-267
      • адаптивная физкультура
      • борьба
      • волейбол
      • кикбоксинг
      • настольный теннис
      • пауэрлифтинг
      • спортивно-оздоровительные группы

      Спартак, ул. Болдина, «Спичка»

      Творчество, олимпийский резерв, кикбоксинг
      Областной культурно-спортивный центр
      ул.Никитина, д.70 б
      79-05-75
      • танцевальный спорт
      • шахматы
      • бильярд
      • силовые виды спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг).
      «Юность»
      ул.Болдина, д.18
      54-17-69
      • легкая атлетика
      • плавание
      • борьба дзюдо, самбо
      • спортивная гимнастика
      • художественная гимнастика
      • мини-футбол
      • адаптивная физкультура.
      Красная Звезда
      ул.Никитина, д.121
      53-53-68
      • «Основы баскетбола»
      • «Мир баскетбола»
      • «Общение в экстремальных ситуациях» (карате-до)
      • «В ритме танца» (ритмическая гимнастика, аэробика, черлидинг);
      • «Мозаика ритмов» (ритмика, основы хореографии)
      • «Шкатулка рукодельницы» (лепка, вышивание, аппликация, бисероплетение)
      • «Дизайн современной куклы» (разработка и создание мягких игрушек, кукол из мягкого пластика)
      • «Эстрадная студия «Жемчужинка» (вокал, пластика, сценическая речь)
      • «Начально-техническое моделирование»
      • «Юный авиамоделист»
      • «Ракетомоделирование».
      Спортивная школа олимпийского резерва «Энергия»вольная борьба
      ул.С-Щедрина, 129
      76-37-89.

      Куровское, Анненки

      Творчество, олимпийский резерв, кикбоксинг
      «Исток»
      ул.Вишневского, 6
      72–64–32
      • Общая физическая подготовка
      • Туристическая подготовка молодежи
      • Рукоделие.
      • Клуб гитаристов.
      Многоборец
      ул. Беговая, д. 8
      27-82-49
      • полиатлон
      • пулевая стрельба
      • современное пятиборье.
      «Спортивная школа по футболу «Калуга»
      ул. Анненки д.5
      40-36-32
      Спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту
      конный спорт, иппотерапия
      дер. Анненки
      72-54-08
      72-54-09
      «Орленок»
      пос.Пригородное лесничество
      • Биатлон
      • лыжные гонки
      • спортивный туризм и спортивное ориентирование
      • горнолыжный спорт и сноуборд
      Спортивная адаптивная школа сурдлимпийского и паралимпийского резерва «Эверест»
      ул. Анненки, д. 5
      403-630
      (прием с 6 лет)
      • спорт глухих (волейбол, легкая атлетика, пулевая стрельба, бадминтон, дзюдо)
      • спорт слепых (голбол, торбол)
      • спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (армспорт, пауэрлифтинг)
      • спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика, настольный теннис)
      • адаптивная физическая культура
      «Гармония»
      дом художественного творчества детей
      Посёлок Куровской, ул. Мира д. 7а
      478-391
      • Объединение «АБВГДейка»
      • Объединение «Конструирование и моделирование из природного материала»
      • Клуб любителей животных. Программа « Мир вокруг нас»
      • Изостудия «Метаморфозы». Программа «Как прекрасен этот мир»
      • Объединение «Изонить». Программа «Паутинка на картоне»
      • Клуб «Живая планета» . Программа «Экология от А до Я»
      • Танцевальное объединение «Элита». Программа «Ритмы танца»
      • Фольклорный ансамбль «Забава». Программа «Истоки»
      • Клуб «Пресс-центр». Программа «От слова к делу»
      • Театральная студия. Программа «Театральная студия»
      • Объединение «Спортивное ориентирование». Программа «Техника туризма»
      • Объединение «Дизайн одежды». Программа «Дизайн и моделирование одежды»
      • Объединение «Спортивный туризм». Программа «Турист»