Кружки и спортивные секции Калуги для детей и подростков

В фитнес-клубе «Атмосфера» занятие по душе сможет найти любой ребёнок, начиная с трёхлетнего возраста.



Грядет волнительная пора для родителей и детей - новый учебный год! Помимо предшкольной суеты, встает вопрос, на какие занятия отдать ребенка после школы или садика?

Занятия должны не только нравиться ребенку, но и приносить пользу!



Мы проводим ежегодную презентацию наших детских направлений, где каждый ребенок найдет занятия для души и тела.



Презентация состоится 7 сентября в 11:30 в фитнес-клубе «Атмосфера». Родители и дети не только смогут узнать какие занятия и с какого возраста проводятся, но и познакомиться с инструкторами, и тут же попробовать свои силы на пробной тренировке. Это поможет выбрать то направление, к которому у ребёнка лежит душа с учётом его индивидуальных с особенностей. Ведь темперамент ребёнка в выборе секции играет большую роль.



Если ребёнок любит быть в центре внимания, хочет развивать гибкость и ловкость, стоит его отдать в цирковую студию. Акробатика, жонглирование, воздушная гимнастика, эквилибристика, баланс, хореография – всё это он сможет освоить, начиная с трёх лет.



Вы хотите, чтобы ребёнок гармонично развивался, у него была хорошо развита координация, он закалился и укрепил иммунитет? Стоит отдать его на плавание.



Ребенок имеет все задатки выдающегося спортсмена? Значит, секции каратэ-до, смешанных единоборств, кикбоксинга, грепплинга, дзюдо для него.



Вы хотите, чтобы ваш ребенок укрепил мышцы и исправил осанку, а также научился концентрировать своё внимание и стал более уравновешенным, тогда наше новое направление - «air yoga» – то, что нужно.



В подростковом возрасте , начиная с 10 лет, происходят значительные психофизиологические изменения, в том числе формируется личность человека. Для того, чтобы эта личность гармонично развивалась, подросток должен заниматься разнообразными видами физической активности. В этом ему поможет новое направление - функциональное многоборье для подростков.



Воспитанники «Атмосферы» занимают призовые места на соревнованиях различного уровня. Свои достижения они демонстрируют на различных городских площадках и отчетных концертах для родителей.



А еще в «Атмосфере» можно организовать яркий, веселый и озорной детский день рождения!



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