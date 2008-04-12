26 апреля в Обнинске зарегистрировали резкий скачок радиации из-за взрыва в Чернобыле

Что происходило в Калужской области 26 апреля в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Сегодня – 26 апреля.

1826 – в селе Сашкино Тарусского уезда (ныне Ферзиковский район - прим.ред.) родился Иоанн Леонтьевич Янышев (26(14).04.1826 – 1910). Сын диакона Калужской губернии, доктор богословия (1891), известный русский церковный и общественный деятель, писатель, духовник Царской семьи. В Калужской семинарии с 1900 года была учреждена стипендия Иоанна Янышева для семинаристов.

1907 – скончался Дмитрий Сергеевич Горчаков (20.08.1828 – 1907), князь из рода Горчаковых, владелец имения Барятино (Борятино) Тарусского уезда, собиратель художественных ценностей, большая часть которых находится ныне в собрании западно-европейского искусства Калужского областного художественного музея.

1908 – 26 апреля «Калужские губернские ведомости» писали, что прибыль воды в реке Оке к 11 (24) апреля достигла 25 аршин и 2 вершков высоты, то есть почти 18 метров! Газета посвятила стихийному бедствию большую статью «Последствия наводнения». В ней в частности отмечалось: «…Были залиты: местный военный лазарет, так что находившиеся в нем больные были переведены на второй этаж; исправительный приют для несовершеннолетних преступников; Николаевские казармы; городская водокачка, прекратившая подачу воды для города с 5 часов вечера 10 апреля; 124 частных дома; рогожная фабрика братьев Вереитиновых; лесная пристань Иванова и Силаева; чугунолитейный завод Киселева. Кроме того, подмыто и снесено: 6 кузниц, 3 лавки, 2 сарая от Смоленской заставы, до 15 сараев по Казанской и Покровской улицам, 2 дома с Широкой и Нижне-Знаменской улиц… Человеческих жертв, благодаря энергичным действиям чинов полиции, вовремя подоспевших и снимавших людей с чердаков и крыш, не было. …».

1986 – произошел атомный взрыв на Чернобыльской АЭС. Обнинская лаборатория зафиксировала резкое повышение радиационного фона.