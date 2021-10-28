Главные новости в Калужской области 28 октября: вакцина закончилась, массовые мероприятия начали отменять

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 28 октября.

В Калужской области закончилась вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Минздрав сообщил, когда привезут новую партию.

В Калуге начали отменять концерты и массовые мероприятия из-за коронавируса. А музей космонавтики уже с 30 октября не посетишь без QR-кода.

В Калужской области губернатор ввел два оплачиваемых дня отдыха для прошедших вакцинацию от COVID-19. Но позже Минтруда разъяснило, что решение о дополнительном отпуске будет принимать каждый работодатель самостоятельно.

Тем временем в нашем регионе установлен абсолютный рекорд по новым случаям коронавируса за сутки, а в торговых центрах люди выстраиваются в огромные очереди к прививочным пунктам.

А вот результатов ПЦР-тестов приходится ждать очень долго.

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