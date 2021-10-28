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Калужане жалуются на длительное ожидание результатов тестов на коронавирус

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.10.2021 12:31 12 2479
Калужане жалуются на длительное ожидание результатов тестов на коронавирус

В Калужской области растет заболеваемость коронавирусом. При этом пациенты, которые лечились дома и выздоровели, жалуются на длительное ожидание результатов ПЦР-тестов.

- Выписаться с больничного как?! Тест уже неделю не могут найти! На больничном уже месяц. Денег уже нет! – написала одна из калужанок на странице губернатора в соцсети.

- К сожалению, сроки получения результатов ПЦР-тестов сейчас задерживаются в связи с большой нагрузкой на медучреждения, - прокомментировали ситуацию в министерстве здравоохранения Калужской области. - Обратитесь, пожалуйста, в поликлинику по месту жительства, чтобы узнать, на каком этапе находится ваш мазок.

В ответ женщина заявила, что в поликлинике не смогли дать никакого ответа.

- Как только ваш мазок будет готов, результат придет вам в личный кабинет на Госуслугах. Пожалуйста, ожидайте, - заявили в Минздраве.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.10.2021 12:31 12 2479
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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