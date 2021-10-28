Главная Новости Общество
COVID-19 Бренд года-2021 Есть работа Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

В Калужской области закончилась вакцина от коронавируса «Спутник Лайт»

Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 28.10.2021 14:51 14 3029
В Калужской области закончилась вакцина от коронавируса «Спутник Лайт»

Жительница Калуги в соцсетях пожаловалась губернатору, что ее отцу на заводе не смогли сделать прививку «Спутником Лайт», так как этой вакцины нет в наличии. Ситуацию прокомментировали в министерстве здравоохранения Калужской области.

- К сожалению, сейчас вакцина «Спутник Лайт» закончилась. Ожидается, что в регион она поступит в течение 10-14 дней, - пояснили в министерстве. - Сроки получения вакцин от нас не зависят, так как вакцину по регионам распределяет Минздрав РФ. Также можно записаться в лист ожидания на эту вакцину в нужной поликлинике.

Также в нашем регионе не везде можно вакцинироваться препаратом «Ковивак».

- В наш регион вакцина «Ковивак» поступает регулярно небольшими партиями и распределяются по всем медучреждениям, - заявили в министерстве здравоохранения. - О наличии вакцины уточняйте, пожалуйста, в самом медучреждении. В Калуге прививку можно сделать в городской больнице № 5, городской клинической больнице №4 имени А.С. Хлюстина, областной клинической больнице и в городской поликлинике. Также учитывайте, пожалуйста, что эта вакцина делается только по показаниям. Если вакцина отсутствует в вашей поликлинике, обратитесь, пожалуйста, туда, чтобы вас записали в лист ожидания.

На данный момент большинству пациентов в Калужской области прививку от коронавируса делают вакциной «Спутник V».

До 15 ноября многих работников в нашем регионе обязали привиться от COVID-19.

С 15 декабря калужан, которые не привьются, перестанут пускать в кафе, рестораны, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры, спортивные центры, фитнес-центры и бассейны. Исключение сделают для тех, кто переболел ковидом в последние шесть месяцев или имеет медотвод от прививки.

27 октября калужане жаловались на огромные очереди в пунктах вакцинации.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 28.10.2021 14:51 14 3029
Тэги: общество здравоохранение вакцинация коронавирус статистика
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 14 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ООО «УК МЖД города Калуги» - один из самых проблемных должников Калужской сбытовой компании
Сотрудники Сбера провели экологическую акцию «Аллея знаний» в Калуге
Показания счетчика загородного дома необходимо передавать даже зимой
ВТБ в Калужской области определил график обслуживания розничных клиентов в нерабочие дни
Калужане положительно оценили клиентоориентированность Калужской сбытовой компании
ВТБ: выдачи кредитов наличными превысили 1 трлн рублей
Новости
ОПРОС
А вы планируете участвовать в переписи населения? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Выбор и покупка нового автомобиля
Туры и походы по Турции с восхождением на Арарат
Где купить чугунные трубы для канализации?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru