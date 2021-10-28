В Калужской области закончилась вакцина от коронавируса «Спутник Лайт»

Жительница Калуги в соцсетях пожаловалась губернатору, что ее отцу на заводе не смогли сделать прививку «Спутником Лайт», так как этой вакцины нет в наличии. Ситуацию прокомментировали в министерстве здравоохранения Калужской области.

- К сожалению, сейчас вакцина «Спутник Лайт» закончилась. Ожидается, что в регион она поступит в течение 10-14 дней, - пояснили в министерстве. - Сроки получения вакцин от нас не зависят, так как вакцину по регионам распределяет Минздрав РФ. Также можно записаться в лист ожидания на эту вакцину в нужной поликлинике.

Также в нашем регионе не везде можно вакцинироваться препаратом «Ковивак».

- В наш регион вакцина «Ковивак» поступает регулярно небольшими партиями и распределяются по всем медучреждениям, - заявили в министерстве здравоохранения. - О наличии вакцины уточняйте, пожалуйста, в самом медучреждении. В Калуге прививку можно сделать в городской больнице № 5, городской клинической больнице №4 имени А.С. Хлюстина, областной клинической больнице и в городской поликлинике. Также учитывайте, пожалуйста, что эта вакцина делается только по показаниям. Если вакцина отсутствует в вашей поликлинике, обратитесь, пожалуйста, туда, чтобы вас записали в лист ожидания.

На данный момент большинству пациентов в Калужской области прививку от коронавируса делают вакциной «Спутник V».

До 15 ноября многих работников в нашем регионе обязали привиться от COVID-19.

С 15 декабря калужан, которые не привьются, перестанут пускать в кафе, рестораны, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры, спортивные центры, фитнес-центры и бассейны. Исключение сделают для тех, кто переболел ковидом в последние шесть месяцев или имеет медотвод от прививки.

27 октября калужане жаловались на огромные очереди в пунктах вакцинации.

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