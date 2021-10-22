Главные новости в Калужской области 22 октября: новые ограничения и упавшие деревья
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 22 октября.
Из-за роста заболеваемости коронавирусом губернатор Калужской области Владислав Шапша ввел новые ограничения. Опубликовано официальное постановление.
Из-за сильного ветра в Калуге дерево упало на припаркованный автомобиль. А в Думиничах сосна рухнула прямо перед двигавшейся легковушкой. Водитель не успел затормозить.
В Калужской области огромную свалку с медицинскими масками обнаружили на берегу реки Протвы. Подробности.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти калужского журналиста Константина Кисова.
В Калуге маршрутка вылетела на тротуар после ДТП на улице Кирова.
О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!