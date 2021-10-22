Главные новости в Калужской области 22 октября: новые ограничения и упавшие деревья

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 22 октября.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом губернатор Калужской области Владислав Шапша ввел новые ограничения. Опубликовано официальное постановление.

Из-за сильного ветра в Калуге дерево упало на припаркованный автомобиль. А в Думиничах сосна рухнула прямо перед двигавшейся легковушкой. Водитель не успел затормозить.

В Калужской области огромную свалку с медицинскими масками обнаружили на берегу реки Протвы. Подробности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти калужского журналиста Константина Кисова.

В Калуге маршрутка вылетела на тротуар после ДТП на улице Кирова.

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