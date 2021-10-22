Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти калужского журналиста Константина Кисова

В пятницу, 22 октября, калужское региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по факту смерти редактора телекомпании «Ника ТВ» Константина Кисова.

- По одной из версий, смерть Кисова могла наступить вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими сотрудниками, - заявили в СК. - По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и экспертизы.

Ранее мы сообщали, что брат Кисова жаловался на работу врачей.

Провести проверку по данному факту поручал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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