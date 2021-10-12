Главная Новости Общество
COVID-19 Афиша Юбилей Калуги Фотоконкурс

Брат умершего калужского журналиста написал новое обращение к губернатору по поводу работы скорой помощи

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.10.2021 10:46 3 1452
Брат умершего калужского журналиста написал новое обращение к губернатору по поводу работы скорой помощи

Как мы уже рассказывали, в конце прошлой недели брат умершего в сентябре калужского журналиста Константина Кисова Дмитрий рассказал, что скорая на вызов к нему ехала семь часов. Провести проверку по данному случаю поручил губернатор Калужской области Владислав Шапша. А во вторник, 12 октября, Дмитрий Кисов в Facebook опубликовал новое обращение.

- Губернатор пообещал провести «максимально открытую» и «максимально настоящую» проверку работы скорой в связи со смертью моего брата, - сообщил он. - По имеющемуся опыту не уверен, что меня будут опрашивать и уточнять подробности, в связи с ответом на вопрос, почему передали вызов в поликлинику и после ознакомления с приказами Минздрава России от 22 января 2016 г. N 33н и от 15 мая 2012 г. N 543н, дополню предыдущий пост. Оказывается, что приоритет вызова «неотложный» или «экстренный» определяется программой, разработанной и внедренной на федеральном уровне. Установление приоритета зависит от того, как полно и достоверно диспетчер внесет симптомы. А от диспетчера зависит, какие уточняющие вопросы он задаст для уточнения симптомов, и задаст ли их вообще. Согласно п.11 приказа №33н, нарушение системы кровообращения является поводом для экстренного вызова, а программа определила его как «неотложный». Далее диспетчер, для сокращения времени реагирования, передал вызов в поликлинику, в которой должен быть кабинет неотложной помощи, хотя п.12 приказа №33н это не предусмотрено.

Дмитрий пояснил, что врач из поликлиники приехал через пять часов после вызова.

- Так как к приезду врача давление сбили таблетками и брат спал, то врач решил его не будить и не осматривал, - рассказал Дмитрий Кисов. - Я человек впечатлительный, и вчера, после беседы с руководством скорой помощи написал, что претензий к ним не имею. Однако, ознакомившись с приказами Минздрава России понял, что меня, извините, «развели». Поэтому обращаюсь к губернатору и ко всем, кто будет проводить проверку: мой отказ от претензий от 11.10.2021 года считать недействительным!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.10.2021 10:46 3 1452
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А у вас в квартире затопили? 
Всего проголосовало: 273
Новости Обнинска
Новости партнеров
Настройка и эксплуатация детского микроскопа
Sbagry — первая бесплатная онлайн-площадка
Сериалы Netflix онлайн: преимущества просмотра

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru