Брат умершего калужского журналиста написал новое обращение к губернатору по поводу работы скорой помощи

Как мы уже рассказывали, в конце прошлой недели брат умершего в сентябре калужского журналиста Константина Кисова Дмитрий рассказал, что скорая на вызов к нему ехала семь часов. Провести проверку по данному случаю поручил губернатор Калужской области Владислав Шапша. А во вторник, 12 октября, Дмитрий Кисов в Facebook опубликовал новое обращение.

- Губернатор пообещал провести «максимально открытую» и «максимально настоящую» проверку работы скорой в связи со смертью моего брата, - сообщил он. - По имеющемуся опыту не уверен, что меня будут опрашивать и уточнять подробности, в связи с ответом на вопрос, почему передали вызов в поликлинику и после ознакомления с приказами Минздрава России от 22 января 2016 г. N 33н и от 15 мая 2012 г. N 543н, дополню предыдущий пост. Оказывается, что приоритет вызова «неотложный» или «экстренный» определяется программой, разработанной и внедренной на федеральном уровне. Установление приоритета зависит от того, как полно и достоверно диспетчер внесет симптомы. А от диспетчера зависит, какие уточняющие вопросы он задаст для уточнения симптомов, и задаст ли их вообще. Согласно п.11 приказа №33н, нарушение системы кровообращения является поводом для экстренного вызова, а программа определила его как «неотложный». Далее диспетчер, для сокращения времени реагирования, передал вызов в поликлинику, в которой должен быть кабинет неотложной помощи, хотя п.12 приказа №33н это не предусмотрено.

Дмитрий пояснил, что врач из поликлиники приехал через пять часов после вызова.

- Так как к приезду врача давление сбили таблетками и брат спал, то врач решил его не будить и не осматривал, - рассказал Дмитрий Кисов. - Я человек впечатлительный, и вчера, после беседы с руководством скорой помощи написал, что претензий к ним не имею. Однако, ознакомившись с приказами Минздрава России понял, что меня, извините, «развели». Поэтому обращаюсь к губернатору и ко всем, кто будет проводить проверку: мой отказ от претензий от 11.10.2021 года считать недействительным!