Шапша отреагировал на публикацию о смерти калужского журналиста Константина Кисова

Как мы уже рассказывали, в воскресенье брат умершего в сентябре калужского журналиста Константина Кисова рассказал, что скорая на вызов к нему ехала семь часов. В понедельник, 11 октября, на эту ситуацию отреагировал губернатор Владислав ШАПША.

- В социальных сетях продолжается критика работы Службы калужской скорой помощи. Поводом стала очередная жалоба на запоздалый приезд бригады на вызов, - отметил глава региона. - Автор рассказал, что сначала к его родственнику не пришел участковый врач, а скорая помощь приехала только спустя семь часов. Ситуация, безусловно, требует разбирательства. О его результатах и принятых мерах этого я вам сообщу.

По словам Шапши, учитывая остроту вопроса, около месяца назад были приняты кадровые и организационные решения, чтобы стабилизировать работу Службы скорой помощи.

- Причина очевидна: давление пандемии коронавируса на систему здравоохранения – колоссально, беспрецедентно. Скорая помощь бьется на первом рубеже в этой борьбе. Врачи работают практически без отдыха, техника не стоит на месте, времени очень сильно не хватает, - подчеркнул губернатор. - На этой неделе заработает ковидный госпиталь. У нас появится больше ресурсов для восстановления эффективной работы регионального здравоохранения. Каждый из нас может помочь улучшить ситуацию, усилить медиков в их работе. Для этого нужно внимательно следить за своим здоровьем. И вакцинироваться от коронавируса. Прошу вас не откладывать это решение и посетить пункт вакцинации.

Ранее, напомним, жители Калуги жаловались, что скорая помощь долго ехала на вызов с ножевым ранением, пострадавший скончался.

По итогам 2020 года федеральное министерство здравоохранения признало калужскую скорую помощь самой медленной в России.

В начале сентября калужскую скорую помощь возглавила Анна Чернова.

11 октября министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко сообщил, что строительство госпиталя для больных коронавирусом завершено.