Калужский минздрав отреагировал на публикацию о смерти журналиста Константина Кисова

В Калуге в середине сентября скончался 59-летний редактор телеканала «Ника ТВ». В воскресенье, 10 октября, его брат Дмитрий разместил в социальной сети Facebook информацию о том, что скорая помощь ехала на этот вызов семь часов.

- В «скорую» я позвонил в 10 часов 18 минут, - написал Дмитрий. - Меня выслушали, что у брата высокое давление, сильная головная боль, нарушена речь, и все кажется очень ярким. Спросили, когда и какие лекарства принял и сказали ожидать. При повторном звонке в 10-53 мне сказали, что вызов передан в поликлинику, и придет участковый врач.

По его словам, скорая помощь в итоге приехала через семь часов. В больницу журналиста привезли в 18:00, а в 19:30 он умер.

На нашем сайте в «Народных новостях» эту публикацию Дмитрия разместил пользователь Pushnoj.

Вечером в воскресенье на сообщение брата Константина Кисова отреагировало министерство здравоохранения Калужской области.

- Проведен разбор данного случая, в ходе которого удалось выяснить, что в посте предоставлена не вся информация, - заявили в минздраве. - Предлагаем вам ознакомиться завтра с медицинской документацией. Ждем вас по адресу Максима Горького 85, стр 4. О времени напишите, пожалуйста, в личные сообщения.

Ранее, напомним, жители Калуги жаловались, что скорая помощь долго ехала на вызов с ножевым ранением, пострадавший скончался.

По итогам 2020 года федеральное министерство здравоохранения признало калужскую скорую помощь самой медленной в России.

В начале сентября калужскую скорую помощь возглавила Анна Чернова.

На прошлой неделе министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко сообщил о дефиците водителей скорой помощи.