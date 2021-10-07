В Калужской области образовался дефицит водителей скорой помощи

В четверг, 7 октября, в ходе прямой линии в социальных сетях министру здравоохранения Калужской области Константину ПАХОМЕНКО пожаловались на работу скрой помощи.

Один из пользователей сообщил, что его родному человеку врачи приехали только через четыре часа, и тот умер.

Пахоменко пообещал разобраться с этим конкретным случаем, а также прокомментировал общую ситуацию на скорой.

По словам министра, среднее время доезда калужской скорой помощи на экстренные случаи - 27 минут, на неотложные вызовы – 117 минут. По первым врачи не укладываются в норму.

- Чтобы проблемы решить, нужно увеличивать количество бригад в разы, - заявил Пахоменко. - Таких возможностей пока нет.

Глава регионального Минздрава признал проблему с кадрами. По его словам, самая большая проблема с водителями скорой помощи.

- У них должны быть три категории открыты, - пояснил Пахоменко. - Таких водителей очень сложно найти. Пробовали обучать таких водителей, но они обучаются и уходят работать на дальнобойщиков.

До конца октября калужской скорой помощи передадут 19 новых автомобилей, закупленных за счет федерального бюджета. При этом потребность в транспорте сохранится. Ее планируется закрыть уже в следующем году.

Напомним, в конце сентября работа скорой помощи в Калуге обсуждалась после того, как на Северном скончался мужчина. Его родные утрвеждают, что медики ехали к челвоеку с ножевыми ранениями полтора часа.