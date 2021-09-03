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Анна Чернова назначена новым главным врачом скорой помощи в Калуге

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 03.09.2021 14:54 0 193
Анна Чернова назначена новым главным врачом скорой помощи в Калуге

В пятницу, 3 сентября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША в ходе посещения Регионального телемедицинского центра предложил исполняющей обязанности главного врача Калужского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анне ЧЕРНОВОЙ возглавить Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

- Я знаю, что у вас есть большой опыт работы в медицине, в том числе, в качестве руководителя, - отметил Шапша. - У нас есть направление, которое требует хороших организаторских способностей. Это служба скорой помощи. Я хочу вам предложить возглавить эту службу в Калужской области и организовать работу таким образом, чтобы все жители почувствовали улучшение на этом направлении.

Чернова согласилась возглавить скорую помощь.

Анна Чернова с отличием окончила Смоленский государственный медицинский университет, работала врачом-хирургом в Перемышле, затем в Калуге. Руководила Калужской областной клинической больницей скорой медицинской помощи им. К. Н. Шевченко и Калужским областным клиническим кожно-венерологическим диспансером.

Напомним, Чернова возглавляла БСМП до весны 2021 года, когда ее на этой должности сменил Алан Цкаев. Того в свою очередь на посту министра здравоохранения Калужской области сменил Константин Пахоменко.

В январе нынешнего года главный врач Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф в Калуге Виктория Кардаш скончалась после заболевания коронавирусом.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 03.09.2021 14:54 0 193
Тэги: общество область
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