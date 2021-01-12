Главный врач калужской скорой помощи скончалась после заболевания коронавирусом

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе скончалась главный врач Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф в Калуге Виктория КАРДАШ. Во вторник, 12 января, состоялось прощание. А вечером министр здравоохранения Калужской области Алан ЦКАЕВ на страницах Минздрава в соцсетях подтвердил, что Кардаш болела коронавирусом:

- Еще в декабре у нее была диагностирована коронавирусная инфекция, на фоне которой обострились другие заболевания, - отметил Цкаев. - Тяжелая и упорная борьба с недугом самой Виктории Витальевны, калужских и московских врачей, к сожалению, не увенчалась успехом.

Тридцать лет Виктория Витальевна отдала калужской медицине. Сразу после окончания медицинского института в 1990 году она пришла работать на станцию скорой медицинской помощи. Больше 20 лет она трудилась врачом в выездной бригаде, была заместителем главврача калужской скорой помощи по медицинской части, а с 2018 года возглавила службу. За четыре года ей удалось укрепить кадровый состав Регионального центра, полностью укомплектовать фельдшерские бригады городской скорой помощи. Вместе с коллективом она готовилась к переезду в новое здание скорой помощи.

С начала пандемии Виктория Витальевна вместе с коллегами была на передовой борьбы с COVID-19. И именно этот страшный вирус стал причиной ее ухода из жизни. Так случается, что врачи погибают от тех болезней, с которыми ведут непримиримую борьбу.

Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Виктории Витальевны Кардаш и ее коллегам. Память о ней мы сохраним навсегда.

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