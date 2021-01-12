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В Калужской области смертность за ноябрь выросла на 62,3%

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.01.2021 16:11 21 3988
В Калужской области смертность за ноябрь выросла на 62,3%

С января по ноябрь 2020 года в Калужской области скончались 15 183 человека. Это на 12,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года, когда было 13 490 летальных случаев, говорится в опубликованном 11 января отчете Калугастата.

Смертность за 11 месяцев года выросла во всех районах области, кроме Жиздринского, Мещовского, Хвастовичского и Юхновского.

В ноябре 2020 года в Калужской области скончались 1817 человек. За ноябрь 2019 года было 1119 смертей. Рост составил 62,3%.

В Калуге в ноябре 2020 умерли 722 человека. Это на 79,6% больше, чем за аналогичный месяц 2019-го, когда было 402 смерти.

Напомним, в октябре 2020 года смертность превышала аналогичные показатели 2019 года в Калуге на 48%, в Калужской области – на 26%.

По официальным данным регионального оперативного штаба, в ноябре 2020 года от коронавируса в Калужской области умерли 27 человек. С марта по ноябрь – 109 человек.

При этом смертность заметно выросла в декабре. За месяц от ковида скончались 63 человека. Министерство здравоохранения объясняло это тем, что заболевание проходит в более тяжелой форме.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.01.2021 16:11 21 3988
Тэги: общество коронавирус
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