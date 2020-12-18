В Калуге смертность за октябрь выросла на 48%

Калугастат опубликовал новые официальные данные по смертности в Калужской области. За январь-октябрь 2020 года в нашем регионе умерли 13 366 человек. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

За октябрь 2020 года в Калужской области скончались 1618 человек. Это на 26% больше, чем в октябре 2019 года.

В Калуге за первые 10 месяцев 2020 года смертность выросла на 7%.

В октябре 2020 года в областном центре умер 621 человек. За этот же месяц в 2019 году скончались 419 жителей Калуги. Рост – 48%.

По официальным данным, от коронавируса в октябре 2020 года в Калужской области скончались 10 человек.

В пятницу, 18 декабря, в нашем регионе только за сутки зафиксировано пять смертей от ковида. Также выявлено рекордное количество новых случаев.

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