В Калужской области пять человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтверждены еще пять смертей от коронавируса. Общее количество жертв ковида достигло 139, сообщили KP40 в пятницу, 18 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Также выявлено 170 новых случаев заболевания коронавирусом. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее количество заболевших в регионе выросло до 18 838,

Выздоровели за сутки 165 калужан. За все время пандемии с вирусом справились 17 577 человек.

На лечении остаются 1122 пациента с ковидом.

По всей России за сутки выявлено 28 552 случая коронавируса. За весь период - 2 791 220. Выписано – 2 228 633. За последние сутки умерли 611 человек, за все время – 49 762.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 18 декабря 2020 года.

Накануне вечером правительство Калужской области заявило, что в нашем регионе не планируется вводить новых ограничений. До этого в мессенджерах начали распространяться сообщения о локдауне.

Тем временем

Из-за отмены новогодних детских праздников правительство России решило выплатить по 5000 рублей на малышей младше 8 лет. Как получить эти деньги? Подробности.

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