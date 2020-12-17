В Калужской области 90 000 детей получат новую выплату в 5000 рублей

В четверг, 17 декабря, президент России Владимир Путин на пресс-конференции объявил о новой выплате на детей в возрасте от нуля до семи лет. До Нового года семьи с такими малышами могут получить по 5000 рублей на каждого ребенка. В Калужской области проживает около 90 000 детей такого возраста, сообщил вечером в четверг губернатор Владислав Шапша.

- Для меня, как главы региона, важной была информация, что руководство страны не планирует вводить локдаун, - отметил он в соцсетях, комментируя информацию президента. - Социальное направление остается приоритетным в работе органов власти. Отличная новость - семьи с детьми до 8 лет получат к Новому году выплату в размере 5000 рублей на каждого ребенка. В Калужской области живут более 90 000 детей этой возрастной группы.

На портале госуслуг уже появилось разъяснение, как получить выплату в 5000 рублей на ребенка.

Деньги могут получить родители всех детей, которые родились 18 декабря 2012 года либо позже.

Заявление подавать не нужно, если вы уже весной и летом 2020 года получали выплаты на детей в возрасте до 3 лет и в возрасте от 3 до 16. Деньги автоматически придут на указанный ранее банковский счет.

Заявление на госуслугах подавать нужно, если указанный ранее счёт был закрыт. Сделать это можно до 1 апреля 2021 года.

Также нужно подать заявление, если вы ранее этого не делали либо если ваш ребенок родился 1 июля 2020 года и позже.

Тем временем

Названы лучшие школы Калуги и области. Подробности.