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Министерство образования опубликовало рейтинг школ Калужской области за 2020 год

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.12.2020 15:03 3 1863
Министерство образования опубликовало рейтинг школ Калужской области за 2020 год

Министерство образования и науки Калужской области 16 декабря опубликовало результаты ежегодного конкурса среди школ. Участие в нем принял 91% учебных заведений. Рейтинг разбит на две части: школы с начальным, основным и средним образованием и школы с начальным и основным образованием.

Как отмечают в министерстве, итоги определялись по следующим параметрам:

  • Оценка качества обучения.
  • Учет внеучебных достижений учащихся.
  • Оценка уровня социализации учащихся.
  • Учет показатели, характеризующие создание в общеобразовательной организации условий для сохранения и укрепления здоровья.
  • Показатели, характеризующие уровень духовно-нравственного воспитания учащихся.
  • Эффективность использования ресурсов.

Среди школ с начальным, основным и средним образованием победили:

  • Гимназия № 24 Калуги;
  • Средняя общеобразовательная школа № 2 им. И.С. Унковского, п. Воротынск Бабынинского района,
  • Гимназия города Обнинска.

Во втором рейтинге лучшими стали:

  • Основная общеобразовательная школа № 4, г. Козельск,
  • Ильинская основная общеобразовательная школа имени Подольских Курсантов, Малоярославецкий район.

Публикуем полный рейтинг средних школ Калужской области:

  1. Гимназия № 24 г. Калуга
  2. СОШ № 2 им. И.С. Унковского, п.Воротынск, Бабынинский район
  3. Гимназия г. Обнинска
  4. Лицей № 36 г. Калуги
  5. Мятлевская СОШ им. А.Ф. Иванова, Износковский район
  6. Брынская СОШ, Думиничский район
  7. СОШ с. Зикеево, Жиздринского района
  8. Гимназия г. Малоярославца
  9. СОШ № 50 г.Калуги
  10. Фоминичская СОШ, с. Фоминичи, Кировский район
  11. СОШ № 15 г.Калуга
  12. Полотняно-Заводская СОШ № 2, Дзержинский район
  13. СОШ № 17 г. Калуга
  14. СОШ № 4 г. Малоярославец
  15. СОШ № 2 г.Спас-Деменск
  16. СОШ № 7 г. Киров
  17. Гимназия № 19 г. Калуга
  18. Редькинская СОШ, Дзержинского района
  19. Кировский лицей им. Заслуженного учителя РФ Уборцева Ю.Е., г. Киров
  20. СОШ № 7 г. Калуги
  21. СОШ № 1 г. Козельск
  22. СОШ № 22 г. Калуги
  23. СОШ № 21 г. Калуга
  24. СОШ № 3 г. Козельска
  25. СОШ № 6 г. Людиново
  26. Теребенская СОШ, Хвастовичский район
  27. СОШ № 25 г. Калуги
  28. Воротынская СОШ, Перемышльский район
  29. СОШ № 13 г. Калуга
  30. Лужновская СОШ, Дзержинский район
  31. Шайковская СОШ № 2, ж/д ст. Шайковка, Кировский район
  32. СОШ № 45 им. Маршала Советсткого Союза Г.К. Жукова, г. Калуги
  33. Барятинская СОШ, с. Барятино
  34. СОШ № 33 г.Калуга
  35. Товарковская СОШ № 2, Дзержинского района
  36. Товарковская СОШ №1, Дзержинский район
  37. СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Шелаева А.С., г. Киров
  38. Лицей № 9 имени К.Э.Циолковского г.Калуги
  39. СОШ № 4 г. Балабаново, Боровский район
  40. СОШ № 2 им.Берга, г. Жуков
  41. Лицей № 48 г. Калуги
  42. СОШ № 2 им. генерала армии В.И. Исакова, г. Киров
  43. СОШ № 2 г. Людиново
  44. Людковская СОШ, Мосальский район
  45. Октябрьская СОШ, Ферзиковский район
  46. СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов г. Калуги
  47. СОШ № 11 г. Калуги
  48. Дугнинская СОШ, Ферзиковского района
  49. СОШ № 1 г.Спас-Деменск
  50. СОШ № 5 г. Обнинска
  51. СОШ № 14 г. Калуга
  52. СОШ № 6 г. Калуга
  53. Остроженская СОШ, Дзержинский район
  54. СОШ № 1 г. Калуги
  55. СОШ № 46 г. Калуги
  56. СОШ № 2 п. Бабынино
  57. СОШ им.генерала Захаркина И.Г. г.Кременки, Жуковского района
  58. СОШ № 1 г. Сухиничи
  59. СОШ № 5 г. Киров
  60. СОШ им. Е.Р. Дашковой, г. Кременки, Жуковского района
  61. СОШ № 1 имени Героя России М. Г. Ефремова, г. Таруса
  62. СОШ № 1 г. Балабаново, Боровский район
  63. Мосальская СОШ № 1
  64. СОШ № 4 г. Боровск-1
  65. Манинская СОШ, Людиновский район
  66. СОШ № 2, г. Жиздра
  67. Областной центр образования
  68. Мокровская СОШ, Куйбышевский район
  69. СОШ № 1 г.Жиздры
  70. СОШ № 26 г.Калуги
  71. СОШ № 1 г. Людиново
  72. Лицей "Держава", г. Обнинск
  73. СОШ № 4 г. Калуга
  74. СОШ № 2 г. Балабаново-1, Боровский район
  75. СОШ им.Н.П.Пухова с. Утешево, Бабынинский район
  76. СОШ № 6 г. Киров
  77. СОШ № 2 г. Сосенский, Козельского района
  78. СОШ № 12 г. Сухиничи
  79. СОШ с. Лопатино, Тарусский район
  80. Медынская СОШ
  81. СОШ г. Юхнов
  82. СОШ № 1 г. Сосенский, Козельский район
  83. Бебелевская СОШ, Ферзиковского района
  84. Думиничская СОШ № 3, Думиничский район
  85. СОШ № 28 г. Калуга
  86. СОШ № 2 имени ученого В.З.Власова, г. Таруса
  87. Мосальская СОШ № 2
  88. СОШ 1 Малоярославец
  89. Кременская СОШ, Медынский район
  90. Мещовская  СОШ
  91. Воскресенская СОШ им. Героя Советского Союза М.В. Угарова, д. Санатория "Нагорное", Кировский район
  92. СОШ № 49 г. Калуги
  93. СОШ д. Порослицы, Юхновский район
  94. СОШ № 3 г. Людиново
  95. Перемышльская СОШ
  96. СОШ №1 п. Воротынск, Бабынинский район
  97. СОШ № 12 г. Калуги
  98. СОШ с. Саволенка, Юхновский район
  99. Лицей "ФТШ" г.Обнинск
  100. СОШ № 2 г. Калуга
  101. Букановская СОШ, Людиновский район
  102. Кондровская СОШ № 2, Дзержинский район
  103. СОШ № 37 г. Калуги
  104. Жерелевская СОШ, Куйбышевский район
  105. СОШ № 2 г.Малоярославца имени А.Н.Радищева, Малоярославецкий район
  106. СОШ № 13 г. Обнинск
  107. Ноосферная СОШ, Боровский      район
  108. Асмоловская СОШ, д. Асмолово, Барятинский район
  109. СОШ № 16 г. Обнинска
  110. Ерденевская СОШ, Малоярославецкого района
  111. СОШ № 18 г. Калуги
  112. СОШ № 1 с. Бабынино
  113. Горская СОШ, Перемышльский район
  114. СОШ с. Ворсино, Боровского района
  115. Долговская СОШ, Мосальский район
  116. Новоалександровская СОШ, Спас-Деменский район
  117. Бронцевская СОШ, Ферзиковского района
  118. СОШ № 29 г.Калуги
  119. Детчинская СОШ, Малоярославецкий район
  120. СОШ № 3 г. Калуги
  121. СОШ № 10 с. Заречный им. Героя Советского Союза И.Я. Чугунова, г. Людиново
  122. Больше-Желтоуховская СОШ, д. Малая Песочня, Кировский район
  123. СОШ № 51 г. Калуги
  124. СОШ № 38  г. Калуги
  125. Шайковская СОШ № 1, ж/д ст. Шайковка, Кировский район
  126. СОШ № 5 г. Калуги
  127. СОШ № 4 г. Людиново
  128. Шлипповская СОШ, Сухиничский район
  129. СОШ № 23 г. Калуга
  130. Паликская СОШ № 2, Думиничский район
  131. СОШ № 8 г. Киров
  132. Износковская СОШ
  133. СОШ № 41 г. Калуги
  134. СОШ № 30 г. Калуга
  135. Кудиновская СОШ, Малоярославецкого района
  136. СОШ № 3 г. Сухиничи
  137. Серпейская СОШ, Мещовский район
  138. Бутчинская СОШ, Куйбышевский район
  139. Грабцевская СОШ, Ферзиковского района
  140. СОШ № 4 г. Сухиничи
  141. Китежская СОШ, Барятинский район
  142. СОШ с. Шанский Завод , Износковский район
  143. СОШ г. Ермолино, Боровский район
  144. Бетлицкая СОШ, Куйбышевский район
  145. Передельская СОШ, Медынский район
  146. Хотьковская СОШ, Думиничский район
  147. СОШ № 1 им.С.Ф. Романова, г. Жуков
  148. Хвастовичская СОШ
  149. СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого, г. Обнинска
  150. Полотняно-Заводская СОШ № 1, Дзержинского района
  151. СОШ № 47 г. Калуга
  152. СОШ "Технический лицей", г. Обнинск
  153. Субботниковская СОШ, Сухиничский район
  154. СОШ д.Хвощи, Износковский район
  155. Овсорокская СОШ, Жиздринский район
  156. СОШ № 8 г. Калуги
  157. СОШ № 4 им.Л.Г.Осипенко г. Обнинск
  158. Паликская СОШ № 1, Думиничский район
  159. Домашовская  СОШ, Мещовский район
  160. СОШ № 44 г.Калуга
  161. СОШ № 1 г.Боровск, Боровский район
  162. Бояновичская СОШ, Хвастовичский район
  163. Жилетовская СОШ, Дзержинский район
  164. Ферзиковская СОШ
  165. СОШ № 2 г.Белоусово, Жуковского района
  166. Еленская СОШ, Хвастовичский район
  167. Аристовская СОШ, Ферзиковский район
  168. СОШ № 3 г. Балабаново
  169. СОШ п. Газопровод, Бабынинский район
  170. Соболевская СОШ, Сухиничский район
  171. СОШ № 12 г. Обнинска
  172. СОШ п. Молодежный, Мещовский район
  173. Кудринская  СОШ, Мещовский район
  174. СОШ № 2 г. Сухиничи
  175. Кондровская СОШ № 4, Дзержинский район
  176. СОШ № 10 г. Обнинска
  177. СОШ № 9 г. Обнинска
  178. Чернышенская СОШ, Думиничский район
  179. СОШ с. Щелканово, Юхновский район
  180. СОШ № 3 г. Обнинска
  181. Думиничская СОШ № 1 имени Н.В.Корнева, Думиничский район
  182. Новослободская СОШ, Думиничский район
  183. Середейская СОШ, Сухиничский район
  184. СОШ д. Кривское имени В.В. Мигунова, Боровский район
  185. СОШ д. Абрамовская имени И.Н. Самохина, Боровский район
  186. СОШ № 6 г. Обнинска
  187. Вертненская СОШ, Думиничский район
  188. Думиничская СОШ № 2, Думиничский район
  189. СОШ с. Муромцево, Бабынинский район
  190. СОШ д.Колыхманово, Юхновский район
  191. СОШ с. Барятино, Тарусский район
  192. Авчуринская СОШ, Ферзиковского района
  193. СОШ № 11 г. Обнинск
  194. СОШ № 2 г. Боровска, Боровский район
  195. Сашкинская СОШ, Ферзиковского района
  196. Кольцовская СОШ, Ферзиковский район
  197. СОШ с.Вознесенье, Тарусский район
  198. Медынская очно-заочная СОШ, Медынский район
  199. СОШ д. Киреевское-Второе, Козельский район

Рейтинг основных школ:

  1. ООШ № 4 г. Козельск
  2. Ильинская ООШ, Малоярославецкий район
  3. ООШ № 20 г. Калуги
  4. Акимовская ООШ, Жиздринский район
  5. Немерзская ООШ, Сухиничский район
  6. Закрутовская ООШ, Куйбышевский район
  7. Бахмутовская ООШ, Барятинский район
  8. Алешинская ООШ, Мещовский район
  9. ООШ с. Волконское, Козельский район
  10. Ульяно-Ленинская ООШ, ст. Судимир, Жиздринский район
  11. Коренёвская ООШ, Жиздринский район
  12. Адуевская ООШ, Медынский район
  13. Огорская ООШ, Жиздринский район
  14. Брынская ООШ, Сухиничский район
  15. Стрельненская ООШ, Сухиничский район
  16. Полюдовская ООШ, с. Полюдово, Жиздринский район
  17. Гусевская ООШ, Медынский район
  18. ООШ № 4 г. Киров
  19. Нехочская ООШ, Хвастовичский район
  20. Заболотская ООШ, Людиновский район
  21. ООШ № 35 г. Калуги
  22. Будо-Анисовская ООШ, д. Буда, Кировский район
  23. Михеевская ООШ, Медынский район
  24. ООШ № 8 г. Людиново
  25. Горбачевская ООШ, Мосальский район
  26. Сильковская ООШ, Перемышльский район
  27. Кузьминичская ООШ, Куйбышевский район
  28. ООШ № 5 г. Людиново
  29. Глазовская ООШ, Сухиничский район
  30. Радюкинская ООШ, Медынский район
  31. Березовская ООШ, Малоярославецкий район
  32. Покровская ООШ, Мещовский район
  33. Романовская ООШ, Медынский район
  34. ООШ с. Нижние Прыски, Козельского района
  35. Алнерская ООШ, Сухиничский район
  36. ООШ № 12 г. Людиново
  37. Неделинская ООШ, Малоярославецкий район
  38. Фролово-Горетовская ООШ, Сухиничский район
  39. ООШ д.Рыляки, Юхновский район
  40. ООШ с.Куракино, Бабынинский район
  41. Большесавкинская ООШ, д. Большие Савки, Кировский район
  42. Батищевская ООШ, Мосальский район
  43. ООШ с.Восход, Жуковского района
  44. ООШ д. Чубарово, Жуковского района
  45. ООШ с. Покровск Козельского района
  46. Крисаново-Пятницкая ООШ, Барятинский район
  47. Панская школа-интернат, Малоярославецкого района
  48. Лужницкая ООШ, Куйбышевский район
  49. ООШ д. Ивановское, Износковский район
  50. Которская ООШ, Думиничский район
  51. Торбеевская ООШ, Малоярославецкий район
  52. ООШ с.Высокиничи, Жуковского района
  53. ООШ д.Борисово, Боровский район
  54. ООШ с.Совхоз "Чаусово", Жуковского района
  55. ООШ д. Дешовки, Козельского района
  56. ООШ № 2, г. Козельск
  57. Бережковская ООШ, д. Бережки, Кировский район
  58. Покровская ООШ, Перемышльский район
  59. Козловская ООШ, Перемышльский район
  60. ООШ с.Березичский стеклозавод Козельского района
  61. ООШ с. Трубино, Жуковского района
  62. Войловская ООШ, Людиновский район
  63. ООШ д. Коростелево, Боровский район
  64. ООШ с.Истье, Жуковского района
  65. ООШ с.Тарутино, Жуковского района
  66. Савченская ООШ, Куйбышевский район
  67. Спас-Загорская ООШ, Малоярославецкий район
  68. Пеневичская  ООШ, Хвастовичского района
  69. ООШ с. Некрасово, Тарусский район
  70. ООШ № 39 г. Калуга
  71. Спас-Суходревская ООШ, Малоярославецкий район
  72. Игнатовская ООШ, Людиновский район
  73. Извольская ООШ, с .Извольск, Износковский район
  74. ООШ с.Климов–Завод, Юхновский район
  75. ООШ с. Вязовна, Бабынинский район
  76. ООШ д. Каменка, Козельский район
  77. Подбужская ООШ, Хвастовичский район
  78. ООШ с. Попелёво, Козельский район
  79. Красногороденская ООШ, Ферзиковский район
  80. ООШ д.Беляево, Юхновский район
  81. Мармыжовская ООШ, Мещовский район
  82. ООШ им.П.Л.Чебышева,  д. Машково, Жуковского района
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.12.2020 15:03 3 1863
Тэги: образование школа
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