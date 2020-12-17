Министерство образования опубликовало рейтинг школ Калужской области за 2020 год

Министерство образования и науки Калужской области 16 декабря опубликовало результаты ежегодного конкурса среди школ. Участие в нем принял 91% учебных заведений. Рейтинг разбит на две части: школы с начальным, основным и средним образованием и школы с начальным и основным образованием.

Как отмечают в министерстве, итоги определялись по следующим параметрам:

Оценка качества обучения.

Учет внеучебных достижений учащихся.

Оценка уровня социализации учащихся.

Учет показатели, характеризующие создание в общеобразовательной организации условий для сохранения и укрепления здоровья.

Показатели, характеризующие уровень духовно-нравственного воспитания учащихся.

Эффективность использования ресурсов.

Среди школ с начальным, основным и средним образованием победили:

Гимназия № 24 Калуги;

Средняя общеобразовательная школа № 2 им. И.С. Унковского, п. Воротынск Бабынинского района,

Гимназия города Обнинска.

Во втором рейтинге лучшими стали:

Основная общеобразовательная школа № 4, г. Козельск,

Ильинская основная общеобразовательная школа имени Подольских Курсантов, Малоярославецкий район.

Публикуем полный рейтинг средних школ Калужской области:

Гимназия № 24 г. Калуга СОШ № 2 им. И.С. Унковского, п.Воротынск, Бабынинский район Гимназия г. Обнинска Лицей № 36 г. Калуги Мятлевская СОШ им. А.Ф. Иванова, Износковский район Брынская СОШ, Думиничский район СОШ с. Зикеево, Жиздринского района Гимназия г. Малоярославца СОШ № 50 г.Калуги Фоминичская СОШ, с. Фоминичи, Кировский район СОШ № 15 г.Калуга Полотняно-Заводская СОШ № 2, Дзержинский район СОШ № 17 г. Калуга СОШ № 4 г. Малоярославец СОШ № 2 г.Спас-Деменск СОШ № 7 г. Киров Гимназия № 19 г. Калуга Редькинская СОШ, Дзержинского района Кировский лицей им. Заслуженного учителя РФ Уборцева Ю.Е., г. Киров СОШ № 7 г. Калуги СОШ № 1 г. Козельск СОШ № 22 г. Калуги СОШ № 21 г. Калуга СОШ № 3 г. Козельска СОШ № 6 г. Людиново Теребенская СОШ, Хвастовичский район СОШ № 25 г. Калуги Воротынская СОШ, Перемышльский район СОШ № 13 г. Калуга Лужновская СОШ, Дзержинский район Шайковская СОШ № 2, ж/д ст. Шайковка, Кировский район СОШ № 45 им. Маршала Советсткого Союза Г.К. Жукова, г. Калуги Барятинская СОШ, с. Барятино СОШ № 33 г.Калуга Товарковская СОШ № 2, Дзержинского района Товарковская СОШ №1, Дзержинский район СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Шелаева А.С., г. Киров Лицей № 9 имени К.Э.Циолковского г.Калуги СОШ № 4 г. Балабаново, Боровский район СОШ № 2 им.Берга, г. Жуков Лицей № 48 г. Калуги СОШ № 2 им. генерала армии В.И. Исакова, г. Киров СОШ № 2 г. Людиново Людковская СОШ, Мосальский район Октябрьская СОШ, Ферзиковский район СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов г. Калуги СОШ № 11 г. Калуги Дугнинская СОШ, Ферзиковского района СОШ № 1 г.Спас-Деменск СОШ № 5 г. Обнинска СОШ № 14 г. Калуга СОШ № 6 г. Калуга Остроженская СОШ, Дзержинский район СОШ № 1 г. Калуги СОШ № 46 г. Калуги СОШ № 2 п. Бабынино СОШ им.генерала Захаркина И.Г. г.Кременки, Жуковского района СОШ № 1 г. Сухиничи СОШ № 5 г. Киров СОШ им. Е.Р. Дашковой, г. Кременки, Жуковского района СОШ № 1 имени Героя России М. Г. Ефремова, г. Таруса СОШ № 1 г. Балабаново, Боровский район Мосальская СОШ № 1 СОШ № 4 г. Боровск-1 Манинская СОШ, Людиновский район СОШ № 2, г. Жиздра Областной центр образования Мокровская СОШ, Куйбышевский район СОШ № 1 г.Жиздры СОШ № 26 г.Калуги СОШ № 1 г. Людиново Лицей "Держава", г. Обнинск СОШ № 4 г. Калуга СОШ № 2 г. Балабаново-1, Боровский район СОШ им.Н.П.Пухова с. Утешево, Бабынинский район СОШ № 6 г. Киров СОШ № 2 г. Сосенский, Козельского района СОШ № 12 г. Сухиничи СОШ с. Лопатино, Тарусский район Медынская СОШ СОШ г. Юхнов СОШ № 1 г. Сосенский, Козельский район Бебелевская СОШ, Ферзиковского района Думиничская СОШ № 3, Думиничский район СОШ № 28 г. Калуга СОШ № 2 имени ученого В.З.Власова, г. Таруса Мосальская СОШ № 2 СОШ 1 Малоярославец Кременская СОШ, Медынский район Мещовская СОШ Воскресенская СОШ им. Героя Советского Союза М.В. Угарова, д. Санатория "Нагорное", Кировский район СОШ № 49 г. Калуги СОШ д. Порослицы, Юхновский район СОШ № 3 г. Людиново Перемышльская СОШ СОШ №1 п. Воротынск, Бабынинский район СОШ № 12 г. Калуги СОШ с. Саволенка, Юхновский район Лицей "ФТШ" г.Обнинск СОШ № 2 г. Калуга Букановская СОШ, Людиновский район Кондровская СОШ № 2, Дзержинский район СОШ № 37 г. Калуги Жерелевская СОШ, Куйбышевский район СОШ № 2 г.Малоярославца имени А.Н.Радищева, Малоярославецкий район СОШ № 13 г. Обнинск Ноосферная СОШ, Боровский район Асмоловская СОШ, д. Асмолово, Барятинский район СОШ № 16 г. Обнинска Ерденевская СОШ, Малоярославецкого района СОШ № 18 г. Калуги СОШ № 1 с. Бабынино Горская СОШ, Перемышльский район СОШ с. Ворсино, Боровского района Долговская СОШ, Мосальский район Новоалександровская СОШ, Спас-Деменский район Бронцевская СОШ, Ферзиковского района СОШ № 29 г.Калуги Детчинская СОШ, Малоярославецкий район СОШ № 3 г. Калуги СОШ № 10 с. Заречный им. Героя Советского Союза И.Я. Чугунова, г. Людиново Больше-Желтоуховская СОШ, д. Малая Песочня, Кировский район СОШ № 51 г. Калуги СОШ № 38 г. Калуги Шайковская СОШ № 1, ж/д ст. Шайковка, Кировский район СОШ № 5 г. Калуги СОШ № 4 г. Людиново Шлипповская СОШ, Сухиничский район СОШ № 23 г. Калуга Паликская СОШ № 2, Думиничский район СОШ № 8 г. Киров Износковская СОШ СОШ № 41 г. Калуги СОШ № 30 г. Калуга Кудиновская СОШ, Малоярославецкого района СОШ № 3 г. Сухиничи Серпейская СОШ, Мещовский район Бутчинская СОШ, Куйбышевский район Грабцевская СОШ, Ферзиковского района СОШ № 4 г. Сухиничи Китежская СОШ, Барятинский район СОШ с. Шанский Завод , Износковский район СОШ г. Ермолино, Боровский район Бетлицкая СОШ, Куйбышевский район Передельская СОШ, Медынский район Хотьковская СОШ, Думиничский район СОШ № 1 им.С.Ф. Романова, г. Жуков Хвастовичская СОШ СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого, г. Обнинска Полотняно-Заводская СОШ № 1, Дзержинского района СОШ № 47 г. Калуга СОШ "Технический лицей", г. Обнинск Субботниковская СОШ, Сухиничский район СОШ д.Хвощи, Износковский район Овсорокская СОШ, Жиздринский район СОШ № 8 г. Калуги СОШ № 4 им.Л.Г.Осипенко г. Обнинск Паликская СОШ № 1, Думиничский район Домашовская СОШ, Мещовский район СОШ № 44 г.Калуга СОШ № 1 г.Боровск, Боровский район Бояновичская СОШ, Хвастовичский район Жилетовская СОШ, Дзержинский район Ферзиковская СОШ СОШ № 2 г.Белоусово, Жуковского района Еленская СОШ, Хвастовичский район Аристовская СОШ, Ферзиковский район СОШ № 3 г. Балабаново СОШ п. Газопровод, Бабынинский район Соболевская СОШ, Сухиничский район СОШ № 12 г. Обнинска СОШ п. Молодежный, Мещовский район Кудринская СОШ, Мещовский район СОШ № 2 г. Сухиничи Кондровская СОШ № 4, Дзержинский район СОШ № 10 г. Обнинска СОШ № 9 г. Обнинска Чернышенская СОШ, Думиничский район СОШ с. Щелканово, Юхновский район СОШ № 3 г. Обнинска Думиничская СОШ № 1 имени Н.В.Корнева, Думиничский район Новослободская СОШ, Думиничский район Середейская СОШ, Сухиничский район СОШ д. Кривское имени В.В. Мигунова, Боровский район СОШ д. Абрамовская имени И.Н. Самохина, Боровский район СОШ № 6 г. Обнинска Вертненская СОШ, Думиничский район Думиничская СОШ № 2, Думиничский район СОШ с. Муромцево, Бабынинский район СОШ д.Колыхманово, Юхновский район СОШ с. Барятино, Тарусский район Авчуринская СОШ, Ферзиковского района СОШ № 11 г. Обнинск СОШ № 2 г. Боровска, Боровский район Сашкинская СОШ, Ферзиковского района Кольцовская СОШ, Ферзиковский район СОШ с.Вознесенье, Тарусский район Медынская очно-заочная СОШ, Медынский район СОШ д. Киреевское-Второе, Козельский район

Рейтинг основных школ: