Министерство образования опубликовало рейтинг школ Калужской области за 2020 год
Министерство образования и науки Калужской области 16 декабря опубликовало результаты ежегодного конкурса среди школ. Участие в нем принял 91% учебных заведений. Рейтинг разбит на две части: школы с начальным, основным и средним образованием и школы с начальным и основным образованием.
Как отмечают в министерстве, итоги определялись по следующим параметрам:
- Оценка качества обучения.
- Учет внеучебных достижений учащихся.
- Оценка уровня социализации учащихся.
- Учет показатели, характеризующие создание в общеобразовательной организации условий для сохранения и укрепления здоровья.
- Показатели, характеризующие уровень духовно-нравственного воспитания учащихся.
- Эффективность использования ресурсов.
Среди школ с начальным, основным и средним образованием победили:
- Гимназия № 24 Калуги;
- Средняя общеобразовательная школа № 2 им. И.С. Унковского, п. Воротынск Бабынинского района,
- Гимназия города Обнинска.
Во втором рейтинге лучшими стали:
- Основная общеобразовательная школа № 4, г. Козельск,
- Ильинская основная общеобразовательная школа имени Подольских Курсантов, Малоярославецкий район.
Публикуем полный рейтинг средних школ Калужской области:
- Гимназия № 24 г. Калуга
- СОШ № 2 им. И.С. Унковского, п.Воротынск, Бабынинский район
- Гимназия г. Обнинска
- Лицей № 36 г. Калуги
- Мятлевская СОШ им. А.Ф. Иванова, Износковский район
- Брынская СОШ, Думиничский район
- СОШ с. Зикеево, Жиздринского района
- Гимназия г. Малоярославца
- СОШ № 50 г.Калуги
- Фоминичская СОШ, с. Фоминичи, Кировский район
- СОШ № 15 г.Калуга
- Полотняно-Заводская СОШ № 2, Дзержинский район
- СОШ № 17 г. Калуга
- СОШ № 4 г. Малоярославец
- СОШ № 2 г.Спас-Деменск
- СОШ № 7 г. Киров
- Гимназия № 19 г. Калуга
- Редькинская СОШ, Дзержинского района
- Кировский лицей им. Заслуженного учителя РФ Уборцева Ю.Е., г. Киров
- СОШ № 7 г. Калуги
- СОШ № 1 г. Козельск
- СОШ № 22 г. Калуги
- СОШ № 21 г. Калуга
- СОШ № 3 г. Козельска
- СОШ № 6 г. Людиново
- Теребенская СОШ, Хвастовичский район
- СОШ № 25 г. Калуги
- Воротынская СОШ, Перемышльский район
- СОШ № 13 г. Калуга
- Лужновская СОШ, Дзержинский район
- Шайковская СОШ № 2, ж/д ст. Шайковка, Кировский район
- СОШ № 45 им. Маршала Советсткого Союза Г.К. Жукова, г. Калуги
- Барятинская СОШ, с. Барятино
- СОШ № 33 г.Калуга
- Товарковская СОШ № 2, Дзержинского района
- Товарковская СОШ №1, Дзержинский район
- СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Шелаева А.С., г. Киров
- Лицей № 9 имени К.Э.Циолковского г.Калуги
- СОШ № 4 г. Балабаново, Боровский район
- СОШ № 2 им.Берга, г. Жуков
- Лицей № 48 г. Калуги
- СОШ № 2 им. генерала армии В.И. Исакова, г. Киров
- СОШ № 2 г. Людиново
- Людковская СОШ, Мосальский район
- Октябрьская СОШ, Ферзиковский район
- СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов г. Калуги
- СОШ № 11 г. Калуги
- Дугнинская СОШ, Ферзиковского района
- СОШ № 1 г.Спас-Деменск
- СОШ № 5 г. Обнинска
- СОШ № 14 г. Калуга
- СОШ № 6 г. Калуга
- Остроженская СОШ, Дзержинский район
- СОШ № 1 г. Калуги
- СОШ № 46 г. Калуги
- СОШ № 2 п. Бабынино
- СОШ им.генерала Захаркина И.Г. г.Кременки, Жуковского района
- СОШ № 1 г. Сухиничи
- СОШ № 5 г. Киров
- СОШ им. Е.Р. Дашковой, г. Кременки, Жуковского района
- СОШ № 1 имени Героя России М. Г. Ефремова, г. Таруса
- СОШ № 1 г. Балабаново, Боровский район
- Мосальская СОШ № 1
- СОШ № 4 г. Боровск-1
- Манинская СОШ, Людиновский район
- СОШ № 2, г. Жиздра
- Областной центр образования
- Мокровская СОШ, Куйбышевский район
- СОШ № 1 г.Жиздры
- СОШ № 26 г.Калуги
- СОШ № 1 г. Людиново
- Лицей "Держава", г. Обнинск
- СОШ № 4 г. Калуга
- СОШ № 2 г. Балабаново-1, Боровский район
- СОШ им.Н.П.Пухова с. Утешево, Бабынинский район
- СОШ № 6 г. Киров
- СОШ № 2 г. Сосенский, Козельского района
- СОШ № 12 г. Сухиничи
- СОШ с. Лопатино, Тарусский район
- Медынская СОШ
- СОШ г. Юхнов
- СОШ № 1 г. Сосенский, Козельский район
- Бебелевская СОШ, Ферзиковского района
- Думиничская СОШ № 3, Думиничский район
- СОШ № 28 г. Калуга
- СОШ № 2 имени ученого В.З.Власова, г. Таруса
- Мосальская СОШ № 2
- СОШ 1 Малоярославец
- Кременская СОШ, Медынский район
- Мещовская СОШ
- Воскресенская СОШ им. Героя Советского Союза М.В. Угарова, д. Санатория "Нагорное", Кировский район
- СОШ № 49 г. Калуги
- СОШ д. Порослицы, Юхновский район
- СОШ № 3 г. Людиново
- Перемышльская СОШ
- СОШ №1 п. Воротынск, Бабынинский район
- СОШ № 12 г. Калуги
- СОШ с. Саволенка, Юхновский район
- Лицей "ФТШ" г.Обнинск
- СОШ № 2 г. Калуга
- Букановская СОШ, Людиновский район
- Кондровская СОШ № 2, Дзержинский район
- СОШ № 37 г. Калуги
- Жерелевская СОШ, Куйбышевский район
- СОШ № 2 г.Малоярославца имени А.Н.Радищева, Малоярославецкий район
- СОШ № 13 г. Обнинск
- Ноосферная СОШ, Боровский район
- Асмоловская СОШ, д. Асмолово, Барятинский район
- СОШ № 16 г. Обнинска
- Ерденевская СОШ, Малоярославецкого района
- СОШ № 18 г. Калуги
- СОШ № 1 с. Бабынино
- Горская СОШ, Перемышльский район
- СОШ с. Ворсино, Боровского района
- Долговская СОШ, Мосальский район
- Новоалександровская СОШ, Спас-Деменский район
- Бронцевская СОШ, Ферзиковского района
- СОШ № 29 г.Калуги
- Детчинская СОШ, Малоярославецкий район
- СОШ № 3 г. Калуги
- СОШ № 10 с. Заречный им. Героя Советского Союза И.Я. Чугунова, г. Людиново
- Больше-Желтоуховская СОШ, д. Малая Песочня, Кировский район
- СОШ № 51 г. Калуги
- СОШ № 38 г. Калуги
- Шайковская СОШ № 1, ж/д ст. Шайковка, Кировский район
- СОШ № 5 г. Калуги
- СОШ № 4 г. Людиново
- Шлипповская СОШ, Сухиничский район
- СОШ № 23 г. Калуга
- Паликская СОШ № 2, Думиничский район
- СОШ № 8 г. Киров
- Износковская СОШ
- СОШ № 41 г. Калуги
- СОШ № 30 г. Калуга
- Кудиновская СОШ, Малоярославецкого района
- СОШ № 3 г. Сухиничи
- Серпейская СОШ, Мещовский район
- Бутчинская СОШ, Куйбышевский район
- Грабцевская СОШ, Ферзиковского района
- СОШ № 4 г. Сухиничи
- Китежская СОШ, Барятинский район
- СОШ с. Шанский Завод , Износковский район
- СОШ г. Ермолино, Боровский район
- Бетлицкая СОШ, Куйбышевский район
- Передельская СОШ, Медынский район
- Хотьковская СОШ, Думиничский район
- СОШ № 1 им.С.Ф. Романова, г. Жуков
- Хвастовичская СОШ
- СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого, г. Обнинска
- Полотняно-Заводская СОШ № 1, Дзержинского района
- СОШ № 47 г. Калуга
- СОШ "Технический лицей", г. Обнинск
- Субботниковская СОШ, Сухиничский район
- СОШ д.Хвощи, Износковский район
- Овсорокская СОШ, Жиздринский район
- СОШ № 8 г. Калуги
- СОШ № 4 им.Л.Г.Осипенко г. Обнинск
- Паликская СОШ № 1, Думиничский район
- Домашовская СОШ, Мещовский район
- СОШ № 44 г.Калуга
- СОШ № 1 г.Боровск, Боровский район
- Бояновичская СОШ, Хвастовичский район
- Жилетовская СОШ, Дзержинский район
- Ферзиковская СОШ
- СОШ № 2 г.Белоусово, Жуковского района
- Еленская СОШ, Хвастовичский район
- Аристовская СОШ, Ферзиковский район
- СОШ № 3 г. Балабаново
- СОШ п. Газопровод, Бабынинский район
- Соболевская СОШ, Сухиничский район
- СОШ № 12 г. Обнинска
- СОШ п. Молодежный, Мещовский район
- Кудринская СОШ, Мещовский район
- СОШ № 2 г. Сухиничи
- Кондровская СОШ № 4, Дзержинский район
- СОШ № 10 г. Обнинска
- СОШ № 9 г. Обнинска
- Чернышенская СОШ, Думиничский район
- СОШ с. Щелканово, Юхновский район
- СОШ № 3 г. Обнинска
- Думиничская СОШ № 1 имени Н.В.Корнева, Думиничский район
- Новослободская СОШ, Думиничский район
- Середейская СОШ, Сухиничский район
- СОШ д. Кривское имени В.В. Мигунова, Боровский район
- СОШ д. Абрамовская имени И.Н. Самохина, Боровский район
- СОШ № 6 г. Обнинска
- Вертненская СОШ, Думиничский район
- Думиничская СОШ № 2, Думиничский район
- СОШ с. Муромцево, Бабынинский район
- СОШ д.Колыхманово, Юхновский район
- СОШ с. Барятино, Тарусский район
- Авчуринская СОШ, Ферзиковского района
- СОШ № 11 г. Обнинск
- СОШ № 2 г. Боровска, Боровский район
- Сашкинская СОШ, Ферзиковского района
- Кольцовская СОШ, Ферзиковский район
- СОШ с.Вознесенье, Тарусский район
- Медынская очно-заочная СОШ, Медынский район
- СОШ д. Киреевское-Второе, Козельский район
Рейтинг основных школ:
- ООШ № 4 г. Козельск
- Ильинская ООШ, Малоярославецкий район
- ООШ № 20 г. Калуги
- Акимовская ООШ, Жиздринский район
- Немерзская ООШ, Сухиничский район
- Закрутовская ООШ, Куйбышевский район
- Бахмутовская ООШ, Барятинский район
- Алешинская ООШ, Мещовский район
- ООШ с. Волконское, Козельский район
- Ульяно-Ленинская ООШ, ст. Судимир, Жиздринский район
- Коренёвская ООШ, Жиздринский район
- Адуевская ООШ, Медынский район
- Огорская ООШ, Жиздринский район
- Брынская ООШ, Сухиничский район
- Стрельненская ООШ, Сухиничский район
- Полюдовская ООШ, с. Полюдово, Жиздринский район
- Гусевская ООШ, Медынский район
- ООШ № 4 г. Киров
- Нехочская ООШ, Хвастовичский район
- Заболотская ООШ, Людиновский район
- ООШ № 35 г. Калуги
- Будо-Анисовская ООШ, д. Буда, Кировский район
- Михеевская ООШ, Медынский район
- ООШ № 8 г. Людиново
- Горбачевская ООШ, Мосальский район
- Сильковская ООШ, Перемышльский район
- Кузьминичская ООШ, Куйбышевский район
- ООШ № 5 г. Людиново
- Глазовская ООШ, Сухиничский район
- Радюкинская ООШ, Медынский район
- Березовская ООШ, Малоярославецкий район
- Покровская ООШ, Мещовский район
- Романовская ООШ, Медынский район
- ООШ с. Нижние Прыски, Козельского района
- Алнерская ООШ, Сухиничский район
- ООШ № 12 г. Людиново
- Неделинская ООШ, Малоярославецкий район
- Фролово-Горетовская ООШ, Сухиничский район
- ООШ д.Рыляки, Юхновский район
- ООШ с.Куракино, Бабынинский район
- Большесавкинская ООШ, д. Большие Савки, Кировский район
- Батищевская ООШ, Мосальский район
- ООШ с.Восход, Жуковского района
- ООШ д. Чубарово, Жуковского района
- ООШ с. Покровск Козельского района
- Крисаново-Пятницкая ООШ, Барятинский район
- Панская школа-интернат, Малоярославецкого района
- Лужницкая ООШ, Куйбышевский район
- ООШ д. Ивановское, Износковский район
- Которская ООШ, Думиничский район
- Торбеевская ООШ, Малоярославецкий район
- ООШ с.Высокиничи, Жуковского района
- ООШ д.Борисово, Боровский район
- ООШ с.Совхоз "Чаусово", Жуковского района
- ООШ д. Дешовки, Козельского района
- ООШ № 2, г. Козельск
- Бережковская ООШ, д. Бережки, Кировский район
- Покровская ООШ, Перемышльский район
- Козловская ООШ, Перемышльский район
- ООШ с.Березичский стеклозавод Козельского района
- ООШ с. Трубино, Жуковского района
- Войловская ООШ, Людиновский район
- ООШ д. Коростелево, Боровский район
- ООШ с.Истье, Жуковского района
- ООШ с.Тарутино, Жуковского района
- Савченская ООШ, Куйбышевский район
- Спас-Загорская ООШ, Малоярославецкий район
- Пеневичская ООШ, Хвастовичского района
- ООШ с. Некрасово, Тарусский район
- ООШ № 39 г. Калуга
- Спас-Суходревская ООШ, Малоярославецкий район
- Игнатовская ООШ, Людиновский район
- Извольская ООШ, с .Извольск, Износковский район
- ООШ с.Климов–Завод, Юхновский район
- ООШ с. Вязовна, Бабынинский район
- ООШ д. Каменка, Козельский район
- Подбужская ООШ, Хвастовичский район
- ООШ с. Попелёво, Козельский район
- Красногороденская ООШ, Ферзиковский район
- ООШ д.Беляево, Юхновский район
- Мармыжовская ООШ, Мещовский район
- ООШ им.П.Л.Чебышева, д. Машково, Жуковского района
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