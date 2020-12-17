«Где деньги?»: Путин задался недобрым вопросом о нынешней вотчине бывшего мэра Калуги

Президент России Владимир Путин в четверг, 17 декабря, проводит традиционную большую пресс-конференцию. Один из вопросов, который зачитал сам глава государства, поступил от жителя Рязанской области Владимира Коршунова. Тот спрашивал об обеспечении населения бесплатными лекарствами от коронавируса.

- Почему больные коронавирусом лечатся за свои деньги? – зачитал текст вопроса Путин. - Говорили, что даже с подтвержденным диагнозом будут давать лекарства бесплатно. Но этого нет. У нас все, кого я знаю, лечатся сами. Где деньги?

- Мне тоже очень интересно, - сказал Путин закончив читать вопрос.

Глава государства заявил, что власти страны выделили 10 миллиардов рублей регионам, чтобы те могли оперативно реагировать на пандемию коронавируса, в том числе закупку средств индивидуальной защиты. Пять миллиардов выделено на бесплатные лекарства людям, которые лечатся на дому.

Путин заявил, что, по его информации, деньги из федерального бюджета, предназначенные для Рязанской области, региону перечислены.

- Почему там людям до сих пор не дают лекарственные препараты, непонятно, - заметил Путин. Он пообещал разобраться с вопросом.

Напомним, губернатором Рязанской области является бывший калужский градоначальник Николай Любимов. Как он будет отвечать на поставленный Путиным вопрос, неизвестно.

Полная стенограмма большой пресс-конференции Путина размещена на сайте калужской «Комсомольской правды».