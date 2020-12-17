Правительство Калужской области опровергло введение новых ограничений из-за коронавируса

Вечером в четверг, 17 декабря, правительство Калужской области опубликовало сообщение, в котором опровергло информацию о введении новых массовых ограничений. Ранее такие слухи начали распространяться в мессенджерах.

- В ряде мессенджеров распространяется информация о решениях, принятых по результатам заседания оперштаба по противодействию коронавирусу. В информации говорится о якобы введении массовых ограничений. Это фейк. Информация не соответствует действительности, - подчеркнули в правительстве. - Никаких подобных решений не принималось и не планируется. Вся информация о решениях, связанных с коронавирусной инфекцией, публикуется в первую очередь на наших страницах в соцсетях. Доверяйте только официальным источникам информации.

Ранее в четверг губернатор Калужской области Владислав Шапша, комментируя пресс-конференцию Владимира Путина, отмечал отсутствие новых ограничительных мер:

- Для меня, как главы региона, важной была информация, что руководство страны не планирует вводить локдаун.

Напомним, до конца января в Калужской области действует масочный режим. Люди старше 65 лет и калужане с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции. Работающим пенсионерам старше 65 лет оплачиваются больничные.

Кроме того, с 1 декабря по 15 января в Калужской области заведениям общественного питания запрещено работать в ночное время – с 00:00 до 06:00. Исключение сделано лишь для новогодней ночи, когда рестораны смогут закрыться в 02:00.

На этой неделе в области зафиксирован рекорд по заболеваемости коронавирусом – 168 случаев за сутки. 17 декабря прибавилось 167 пациентов.

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