В 19 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в четверг, 17 декабря, подтвердили 167 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 18 868, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 164 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 17 412 калужан.

В списке умерших по-прежнему 134 человека. За последние сутки подтвержденных случаев не было.

На лечении остаются 1122 человека.

В 19 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в пяти - снизилось, в двух - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 203 (-18 к предыдущему дню),

Обнинск – 147 (-9),

Кировский район – 101 (-1),

Козельский район – 90 (+4),

Малоярославецкий район – 71 (-3),

Боровский район – 68 (-3),

Людиновский район – 63 (0),

Дзержинский район – 50 (0),

Жуковский район – 49 (+4),

Ферзиковский район – 34 (+2),

Сухиничский район – 29 (+2),

Юхновский район – 28 (+5),

Думиничский район – 24 (+3),

Мещовский район – 22 (+2),

Медынский район – 20 (+1),

Жиздринский район – 18 (+1),

Бабынинский район – 17 (+2),

Перемышльский район – 15 (+1),

Спас-Деменский район – 14 (+1),

Износковский район – 12 (+2),

Тарусский район – 11 (+1),

Хвастовичский район – 9 (+1),

Ульяновский район – 8 (+1),

Куйбышевский район – 7 (+2),

Мосальский район - 7 (+1),

Барятинский район – 5 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 17 декабря 2020 года.

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Тем временем

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