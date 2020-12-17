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В 19 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 17.12.2020 15:19 0 734
В 19 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в четверг, 17 декабря, подтвердили 167 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 18 868, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 164 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 17 412 калужан.

В списке умерших по-прежнему 134 человека. За последние сутки подтвержденных случаев не было.

На лечении остаются 1122 человека.

В 19 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в пяти - снизилось, в двух - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 203 (-18 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 147 (-9),
  • Кировский район – 101 (-1),
  • Козельский район – 90 (+4),
  • Малоярославецкий район – 71 (-3),
  • Боровский район – 68 (-3),
  • Людиновский район – 63 (0),
  • Дзержинский район – 50 (0),
  • Жуковский район – 49 (+4),
  • Ферзиковский район – 34 (+2),
  • Сухиничский район – 29 (+2),
  • Юхновский район – 28 (+5),
  • Думиничский район – 24 (+3),
  • Мещовский район – 22 (+2),
  • Медынский район – 20 (+1),
  • Жиздринский район – 18 (+1),
  • Бабынинский район – 17 (+2),
  • Перемышльский район – 15 (+1),
  • Спас-Деменский район – 14 (+1),
  • Износковский район – 12 (+2),
  • Тарусский район – 11 (+1),
  • Хвастовичский район – 9 (+1),
  • Ульяновский район – 8 (+1),
  • Куйбышевский район – 7 (+2),
  • Мосальский район - 7 (+1),
  • Барятинский район – 5 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 17 декабря 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 17 декабря 2020 года.

17 декабря Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос о бесплатных лекарствах для больных коронавирусом, задался вопросом «Где деньги?».

Тем временем

Калужским кафе и ресторанам разрешили работать до 2:00 в новогоднюю ночь. Новое постановление подписал губернатор области Владислав Шапша. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 17.12.2020 15:19 0 734
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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