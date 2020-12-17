В Калужской области 167 человек заразились коронавирусом за сутки
В Калужской области за последние сутки подтверждены еще 167 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в регионе выросло до 18 668, сообщили KP40 в четверг, 17 декабря, в федеральном оперативном штабе.
Выздоровели за сутки 164 калужанина. За все время пандемии с вирусом справились 17 412 человек.
Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв ковида по-прежнему 134 калужанина.
На лечении остаются 1122 пациента.
По всей России за сутки выявлено 28 214 случая коронавируса. За весь период - 2 762 668. Выписано – 2 202 540. За последние сутки умерли 587 человек, за все время – 49 151.
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 17 декабря 2020 года.
UPD. В 19 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в пяти - снизилось, в двух - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 203 (-18 к предыдущему дню),
- Обнинск – 147 (-9),
- Кировский район – 101 (-1),
- Козельский район – 90 (+4),
- Малоярославецкий район – 71 (-3),
- Боровский район – 68 (-3),
- Людиновский район – 63 (0),
- Дзержинский район – 50 (0),
- Жуковский район – 49 (+4),
- Ферзиковский район – 34 (+2),
- Сухиничский район – 29 (+2),
- Юхновский район – 28 (+5),
- Думиничский район – 24 (+3),
- Мещовский район – 22 (+2),
- Медынский район – 20 (+1),
- Жиздринский район – 18 (+1),
- Бабынинский район – 17 (+2),
- Перемышльский район – 15 (+1),
- Спас-Деменский район – 14 (+1),
- Износковский район – 12 (+2),
- Тарусский район – 11 (+1),
- Хвастовичский район – 9 (+1),
- Ульяновский район – 8 (+1),
- Куйбышевский район – 7 (+2),
- Мосальский район - 7 (+1),
- Барятинский район – 5 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 17 декабря 2020 года.
Ранее министерство здравоохранения Калужской области сообщило, что в нашем регионе госпитализировао 1345 пациентов с пневмонией. Тесты на коронавирус у них отрицательные.
Тем временем
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