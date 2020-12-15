В Калужской области госпитализировали 1345 человек с пневмонией

В понедельник, 14 декабря, губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал последние данные по количеству свободных коек для больных коронавирусом – таковых около 20% из 2288. Многих калужан удивили такие данные, так как всю последнюю неделю оперативный штаб сообщал примерно о 1000 пациентах, которые в данный момент лечатся от коронавируса.

Позже в оперштабе прояснили ситуацию.

Пациентов с коронавирусом в Калужской области на данный момент 1111. Из них госпитализирован 471 человек. Еще 1345 коек занимают калужане с пневмонией, у которых COVID-19 лабораторно не подтвержден. 472 койки остаются свободными.

Данные оперштаба на 14 декабря 2020 года.

Напомним, 14 декабря в нашем регионе зафиксирован рекорд по приросту больных коронавирусом.

Тем временем

Опубликованы новые данные по заболеваемости ковидом в школах Калужской области. Подробности.

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