В Калужской области 168 человек заразились коронавирусом за сутки
В Калужской области в понедельник, 14 декабря, подтвердили 168 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это рекорд за весь период пандемии. Общее число заболевших выросло до 18 169, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 127 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 16 927 калужан.
В списке умерших 131 человек. Зафиксированы две новые смерти: скончались 68-летний житель Боровского района и 84-летний житель Кировского района.
На лечении остаются 1111 человек.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 272 (+4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 140 (+12),
- Кировский район – 83 (+12),
- Козельский район – 70 (-2),
- Боровский район – 68 (+3),
- Людиновский район – 66 (+7),
- Малоярославецкий район – 64 (+6),
- Дзержинский район – 52 (+7),
- Жуковский район – 48 (-8),
- Сухиничский район – 28 (+3),
- Ферзиковский район – 27 (+4),
- Бабынинский район – 24 (-8),
- Юхновский район – 24 (0),
- Мещовский район – 22 (0),
- Жиздринский район – 18 (0),
- Перемышльский район – 15 (-1),
- Спас-Деменский район – 15 (0),
- Медынский район – 14 (0),
- Износковский район – 13 (0),
- Думиничский район – 10 (0),
- Хвастовичский район – 10 (+3),
- Мосальский район - 8 (0),
- Тарусский район – 6 (-3),
- Куйбышевский район – 5 (-1),
- Ульяновский район – 5 (0),
- Барятинский район – 4 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 декабря 2020 года.
В последнюю неделю в Калужской области смертельные случаи от коронавируса фиксируются едва ли не каждый день. Только за выходные скончались пять пациентов.
Тем временем
В Калужской области 14 декабря начнется вакцинация медиков от коронавируса. Подробности.
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