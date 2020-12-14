В Калужской области за день привьют от COVID-19 300 медработников

В понедельник, 14 декабря, на областной планерке у губернатора министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев отчитался о работе его министерства.

Среди прочего он сообщил, что уже 5202 пациента, которые амбулаторно лечились или лечатся от коронавируса, получили бесплатные лекарства от COVID-19. При этом 2055 - это калужане, 234 - жители Обнинска, 2913 человек - в районах области.Общая стоимость розданных бесплатно лекарств - 7 млн 200 рублей.

Помимо этого в течение дня вакциной от коронавируса будут привиты 300 медработников.

Напомним, как мы уже писали ранее, в Калужскую область поступило 900 вакцин.