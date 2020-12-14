В Калужскую область поступило еще 900 доз вакцины от коронавируса

В субботу, 12 декабря, в Калугу поступили 900 доз вакцины против COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» для начала массовой вакцинации. Об этом сообщила главный врач Калужской областной инфекционной больницы Елена АЛЕШИНА. Первые партии вакцины, напомним, приходили еще в октябре.

- В понедельник «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» начинает прививать медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, - сообщила она. - Мы развернули два прививочных кабинета в областной инфекционной больнице (Грабцевское шоссе, 115) и в центре СПИД (Степана Разина, 1). Следующие на очереди - социальные работники и учителя. Это первая крупная поставка долгожданной вакцины - ждём следующую! Обращаю ваше внимание, что вакцинация против ковида будет организована во всех поликлиниках области. Для этого закуплены морозильники и термоконтейнеры, которые поступят в ближайшие дни!

Закупленное оборудование, а это 26 медицинских морозильников и 26 медицинских термоконтейнеров, должны поступить в регион до конца декабря.

Как пояснила Алешина, у инфекционной больницы есть и морозильные камеры, и термоконтейнеры, но их пока нет в других медицинских организациях.

- Именно поэтому наша организация начинает прививочную компанию, к которой присоединятся все остальные медорганизации, - отметила она.

Елена Алешина показала, как в Калуге хранится вакцина от коронавируса.

Также главный врач инфекционной больницы ответила на вопрос, когда начнется вакцинация от коронавируса всех желающих калужан.

- Всем желающим категориям граждан будет проводиться вакцинация после того, как будут привиты группы повышенного риска: медработники, работники образовательных и социальных учреждений, работники торговли, общепита, транспорта, полиция, - подчеркнула Елена Алешина. - Массовые прививки будут проходить в 2021 году. Имеются противопоказания, которые надо уточнить у своего лечащего врача.

За минувшие выходные, 12-13 декабря, в Калужской области еще пять человек умерли от коронавируса. Зафиксирован также рекордный дневной прирост – 165 новых случаев.