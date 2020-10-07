Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Калужскую область

В Калужскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса. В среду, 7 октября, об этом сообщило правительство региона.

Как отмечают в руководстве области, каждый регион Центрального федерального округа получил от 40 до 42 доз вакцины.

- Небольшая партия нужна для тестирования логистики, так как вакцина хранится при температуре ниже минус 18 градусов, - подчёркивают в правительстве.

В первую очередь вакцинировать будут добровольцев из числа медиков, которые работают с больными COVID-19 в Калуге и области.

Напомним, 6 октября в нашем регионе зафиксирован рекордный за четыре месяца прирост больных коронавирусом.

Тем временем

7 ответов на вопросы о первой вакцине против коронавируса. Подробности.

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