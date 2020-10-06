В Калужской области зафиксирован рекордный за четыре месяца прирост больных коронавирусом

В Калужской области подтверждены 80 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили во вторник, 6 октября, в региональном оперативном штабе. Это самый высокий показатель с начала июня. Общее число заболевших достигло 9674.

Список выздоровеших пополнили 73 жителя региона. Всего в области с ковидом справились уже 7820 человек.

Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. Всего в Калужской области от ковида умерло 74 человека.

На лечении остаются 1780 калужан:

Калуга – 556 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 235 (-18),

Боровский район – 139 (+1),

Людиновский район – 135 (0),

Дзержинский район – 98 (+5),

Козельский район – 90 (+3),

Малоярославецкий район – 84 (+2),

Жуковский район – 80 (-1),

Кировский район – 73 (+7),

Бабынинский район – 53 (-2),

Сухиничский район – 38 (+2),

Жиздринский район – 29 (0),

Перемышльский район – 24 (+2),

Мещовский район – 22 (0),

Думиничский район – 18 (+1),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Ферзиковский район – 16 (+1),

Юхновский район – 16 (-1),

Ульяновский район – 12 (0),

Медынский район – 11 (+1),

Износковский район – 10 (0),

Тарусский район – 8 (-2),

Барятинский район – 7 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Куйбышевский район – 2 (+1),

Мосальский район - 2 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 6 октября 2020 года.

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