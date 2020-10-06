В Калужской области зафиксирован рекордный за четыре месяца прирост больных коронавирусом

В Калужской области подтверждены 80 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили во вторник, 6 октября, в региональном оперативном штабе. Это самый высокий показатель с начала июня. Общее число заболевших достигло 9674.
Список выздоровеших пополнили 73 жителя региона. Всего в области с ковидом справились уже 7820 человек.
Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. Всего в Калужской области от ковида умерло 74 человека.
На лечении остаются 1780 калужан:
- Калуга – 556 (+5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 235 (-18),
- Боровский район – 139 (+1),
- Людиновский район – 135 (0),
- Дзержинский район – 98 (+5),
- Козельский район – 90 (+3),
- Малоярославецкий район – 84 (+2),
- Жуковский район – 80 (-1),
- Кировский район – 73 (+7),
- Бабынинский район – 53 (-2),
- Сухиничский район – 38 (+2),
- Жиздринский район – 29 (0),
- Перемышльский район – 24 (+2),
- Мещовский район – 22 (0),
- Думиничский район – 18 (+1),
- Спас-Деменский район – 17 (0),
- Ферзиковский район – 16 (+1),
- Юхновский район – 16 (-1),
- Ульяновский район – 12 (0),
- Медынский район – 11 (+1),
- Износковский район – 10 (0),
- Тарусский район – 8 (-2),
- Барятинский район – 7 (0),
- Хвастовичский район – 5 (0),
- Куйбышевский район – 2 (+1),
- Мосальский район - 2 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 6 октября 2020 года.
Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.