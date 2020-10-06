За сутки в Калужской области вылечились от коронавируса 73 человека

За последние сутки в Калужской области ещё 73 человека вылечились от коронавируса. Всего с болезнью справились 7 820 жителей региона, сообщили KP40 во вторник, 6 октября, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 74 калужанина.

На данный момент в Калужской области известно о 9 594 случаях коронавируса. Новые данные региональный оперштаб опубликует сегодня чуть позже.

По всей России за последние сутки выявили 11 615 новых случаев коронавируса. За весь период - 1 237 504. Вылечились – 988 576, умерли – 21 663.

Ранее, напомним, правительство Калужской области сообщало о резком росте коэффициента распространения коронавируса.

А губернатор Владислав Шапша призвал калужан носить маски.

Официальные данные по коронавирусу на 6 октября 2020 года.

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