За сутки в Калужской области вылечились от коронавируса 73 человека

За последние сутки в Калужской области ещё 73 человека вылечились от коронавируса. Всего с болезнью справились 7 820 жителей региона, сообщили KP40 во вторник, 6 октября, в федеральном оперативном штабе.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 74 калужанина.
На данный момент в Калужской области известно о 9 594 случаях коронавируса. Новые данные региональный оперштаб опубликует сегодня чуть позже.
По всей России за последние сутки выявили 11 615 новых случаев коронавируса. За весь период - 1 237 504. Вылечились – 988 576, умерли – 21 663.
Ранее, напомним, правительство Калужской области сообщало о резком росте коэффициента распространения коронавируса.
А губернатор Владислав Шапша призвал калужан носить маски.
Официальные данные по коронавирусу на 6 октября 2020 года.
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